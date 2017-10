Cómo se cuida de la salud mental en el mundo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La OMS, en compañía con las Naciones Unidas, han combatido la inacción hacia el cuidado de la salud mental y han abogado por los derechos de las personas mentalmente inestables alrededor del mundo. Sin embargo, en el caso de nuestro país, las enfermedades mentales siguen siendo un estigma. Y aunque poco a poco podemos ir mejorando, deberíamos aprender de lo que están haciendo en diferentes países del mundo.



Luxemburgo



Luxemburgo tiene el mejor sistema de atención médica en el mundo, con una esperanza de vida de 82 años. En lo que respecta al tratamiento de salud mental, Luxemburgo se centra en el modelo de “Educación Positiva”, que básicamente enseña a los adolescentes a descubrir sus fortalezas únicas, a comparación de otros métodos de enseñanza que fomentan la conformidad.



Alemania



El sistema de atención médica mental de Alemania es uno de los mejores en términos de atención e integración. Alemania ha abogado por la atención médica mental desde los años 70, ofreciendo apoyo financiero, acceso a servicios médicos, ayuda en el trabajo y campañas de concientización.



Y para combatir la falta de servicios médicos mentales a refugiados, Alemania ha implementado un programa que entrena refugiados para ser psicólogos.



Argentina



En Buenos Aires, Argentina, buscar terapia es completamente común, a comparación de otros países que consideran los tratamientos de salud mental un tabú. Aunque las enfermedades mentales están más destigmatizadas en Argentina y tiene la cantidad más alta de psicólogos per cápita en el mundo, el país ha sufrido muchas violaciones de los derechos humanos contra personas con enfermedades mentales.



Por otra, parte…



Indonesia



En el 2016 salió a la luz el abuso hacia las personas con enfermedades mentales en Indonesia, donde se detallaban las condiciones horribles e insalubres en las que vivían. A pesar de que ya no son encadenados, sí restringen sus movimientos y los meten en jaulas.



Desafortunadamente las familias pobres son obligadas a institucionalizar a sus seres queridos de esta manera tan inhumana debido a la falta de atención de salud mental. Para colmo, no han aprobado leyes que exijan los derechos de estas personas tampoco.