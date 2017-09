Te sentirás pequeñito: Conoce uno de los árboles más grandes del mundo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En este parque nacional, todo visitante se siente diminuto. Las secuoyas gigantes son algunos de los árboles más grandes del mundo.Son tan altos como un edificio de 26 pisos y el diámetro de su base puede tener el ancho de una calle. Además, viven hasta tres mil años.Este santuario se encuentra en California, a casi cuatro horas de Los Ángeles. Es el segundo parque nacional más antiguo de Estados Unidos (el primero fue Yellowstone). Su nombre completo es Sequoia & Kings Canyon, pues está unido a otra reserva.En el parque se han identificado 40 conjuntos de secuoyas gigantes y en cada uno viven de mil a 10 mil ejemplares. Algunos árboles se han vuelto más famosos que otros, como El General Sherman, el árbol más grande del mundo por volumen; por cierto, mide 83 metros de altura y también es el más alto del parque. El General Grant fue nombrado, en 1926, “el árbol de Navidad de la nación”; se hace una caminata hasta él cada segundo domingo de diciembre. El “túnel de tronco” es un pasaje para autos cortado a partir de una secuoya caída en 1937.Cada mes, los guardaparques realizan actividades especiales para los visitantes: recorridos interpretativos sobre la ora y fauna, pláticas, fogatas y observación de estrellas. Visitar la reserva en invierno también es una buena opción por las experiencias exclusivas de temporada: Caminatas guiadas usando crampones, rutas de esquí de fondo (aquí no desciendes por una pendiente, sino avanzas en terreno liso), aunque también existen zonas designadas para deslizarse en la nieve.Mil 394 kilómetros de senderos para recorrer.275 cuevas.317 especies de fauna.Entre ellas, 72 tipos de mamíferos y 201 de aves.Moro Rock es un monolito de granito, que en su punto más alto ofrece una panorámica de la reserva desde poco más de dos mil metros de altura. No es necesario ser alpinista para alcanzar su cima, ya que una instalación de escaleras te conduce hasta ella. Pero tampoco es un camino fácil: se suben aproximadamente 91 metros, 350 escalones construidos en roca y concreto. La escalinata se cierra en invierno, cuando la nieve vuelve peligrosa la actividad.El Giant Forest Museum tiene el objetivo servir como guía para quien no sepa por dónde comenzar a explorar el parque. Se encuentra en la arboleda Giant Forest, hogar del General Sherman. El museo muestra la historia de esta región y proporciona información detallada sobre las secuoyas. Para entender mejor su desarrollo, cuenta con una exhibición señalizada en el exterior. El edificio que lo aloja fue construido en 1928 y alguna vez funcionó como mercado; pertenece al Registro Nacional de Lugares Históricos.Si no temes dormir en la intemperie, hay varias zonas para acampar. También puedes hospedarte dentro de la reserva en cabañas rústicas, tipo glamping, o en cómodas suites. Wuksachi Lodge es uno de los hoteles más grandes; dispone de vistas panorámicas y un bar.Alojamientos disponibles aquí: www.visitsequoia.com