¿No recuerdas tus sueños? Aquí la razón

Un nuevo estudio ha demostrado que las personas que recuerdan sus sueños también responden fuertemente cuando alguien los llama por su nombre.Todos soñamos mientras dormimos (sin excepción), pero no todos recuerdan las imágenes mentales al día siguiente, y muchos científicos no pueden explicarlo.Con el fin de dar una respuesta, diversos investigadores han usado enlectroencefalografía para registrar la actividad cerebral en 36 personas mientras escuchaban música, y ocasionalmente escuchaban su nombre. Las medidas cerebrales fueron tomadas mientras dormían y al estar despiertos. Al dormir, casi todos tuvieron la misma respuesta, pero fue al estar despiertos, donde pudieron encontrar una diferencia.¿Quiénes recuerdan sus sueños?Una teoría bien establecida sugiere que la disminución de ondas cerebrales es una señal de que las regiones del cerebro están siendo inhibidas al responder fuera del estímulo. Estudios han demostrado que cuando las personas escuchan un sonido repentino o abren los ojos, más áreas del cerebro se activan.En el estudio, como se ha predicho, ambos grupos demostraron una disminución en las ondas cuando escucharon sus nombre. Y sólo puede haber una conclusión: los que recuerdan sus sueños tienen un incremento de ondas… pero también habían más posibilidades de que despertaran antes.En conclusión, los investigadores se dieron cuenta que las personas que recordaban sus sueños eran las que frecuentemente se despertaban durante la noche. Estuvieron despiertos por 30 minutos, mientras que los demás 14.Claro que esto no quiere decir que haya algo malo en las personas que recuerdan sus sueños y los que no, el estudio sólo ha concluido que aquellos que sí recuerdan esas imágenes son más propensos a reaccionar ante diferentes estímulos durante la noche y, en otras palabras, podría decirse que son de sueño ligero.FUENTE: Eme de Mujer Honduras