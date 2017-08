Consejos para el cuidado de los glúteos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los problemas de piel suceden a cualquier edad y en cualquier lugar, especialmente en tus pompas. Y aunque casi nunca las muestres en público, es importante cuidarlas para no provocar daño a largo plazo y simplemente por cuidado personal.BarritosQué son: Pequeñas lesiones en la piel. Aunque normalmente están en el rostro, pueden aparecer en cualquier lugar donde haya folículos de cabello, incluyendo tus pompas. El aceite y las células muertas saturan el folículo causando inflamación.Solución: Una crema de peróxido benzoico destruirá todas las bacterias. Y si no funciona, consulta tu dermatólogo para una antibiótico tópico. Aunque lo ideal es tomar medidas preventivas para evitar que los barritos aparezcan. Entre ellas destacan: quitarse ropa húmeda después de hacer ejercicio y ser higiénica.EstríasQué son: Líneas rojas o blancas causadas por el estiramiento de la piel (durante cambios de peso, embarazo o adolescencia). Las líneas se forman cuando las fibras de elastina y colágeno se debilitan y rompen, dejando cicatrices. Éstas también tienden a ser genéticas.Solución: Aunque no existe una solución permanente, sí existen opciones para disminuir la apariencia de estrías. El láser es la mejor opción, pero ahora en día puedes encontrar recetas y tratamientos que podrían ofrecer buenos resultados.CelulitisQué son: Básicamente células grasas debajo de la piel. Parece piel de naranja porque la grasa empuja el tejido conectivo debajo de la superficie de la piel. No se limita a mujeres con sobrepeso, pues chicas delgadas también las tienen. Es cuestión de genética y estilo de vida.Solución: Primero tienes que tener un buen peso y ejercitarte regularmente. Entre menos grasa tengas, menos celulitis se verá. Mientras trabajas en eso, puedes comprarte una crema que tenga cafeína que temporalmente aprieta la piel.Tomado de Eme de Mujer HondurasFUENTE: http://mx.emedemujer.com/belleza/tips-cuidado-tus-pompas/