Con la llegada del verano aparecen los insectos, que no solo pueden ser molestos, sino que en algunos casos pueden resultar peligrosos. Eso sí, es importante que tengas en cuenta que no todos los bichos son tan peligrosos como parecen. De hecho, la mayoría de ellos no solo no son perjudiciales, sino que son tremendamente beneficiosos para el jardín.Una especie totalmente inofensivaLas mantis religiosas han despertado la curiosidad y la admiración del ser humano, pero también han generado desconfianza y miedo en muchas personas. De hecho, en España, la cultura popular ha presentado a este insecto como peligroso y venenoso. Por eso, en algunos lugares recibe nombres como “caballito del diablo” o “muerte”. Sin embargo, se trata de una especie totalmente inofensiva: ni tiene veneno ni pica. Y aunque puede morder, su aparato masticador es demasiado pequeño para perforar la piel.Beneficiosas para el hombreLas mantis no solo no son peligrosas, sino que son muy beneficiosas para el hombre, ya que devoran una gran cantidad de insectos que pueden resultar molestos e, incluso, perjudiciales para la salud.Las mantis, animales queridos en otros lugaresAunque en España no son insectos muy queridos, en otros lugares del mundo las mantis son considerados animales sagrados como, por ejemplo, para la religión islámica. Por otro lado, debes saber que en algunos países de Asia (Japón, China, Laos, Papúa-Nueva Guinea…), estos animales se comen. Al parecer, su sabor es una mezcla entre la seta y la gamba.FUENTE: https://animalmascota.com/las-mantis-son-venenosas/