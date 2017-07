La embajadora de mascotas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

En conmemoración del mes donde se celebra el “Día Internacional del perro callejero”, tenemos a la embajadora de las mascotas callejeras de Venezuela, Marian Valero, quien desde muy pequeña recibió de ejemplo por su padre el amor por los animales. “Esto es ejemplo de vida. Mi papá era una persona que amaba a los animales, y me enseñó a tener responsabilidad por ellos. Mi primera perrita rescatada fue a los ocho años y se llamaba Javi”, comentó.Desde que tenía ocho años comenzó con la adopción de perros callejeros, pero su primera adopción fue Rancho Ranger. Él tenía menos de un mes de nacido. Lo conseguí en La Tortuga y me di cuenta, que unos niños sacaron un bate e iban a batearlo como una pelota”, dijo. Desde ese momento, Rancho Ranger pasó a ser parte de la familia Valero.Con el pasar del tiempo llegó Betty La Bella, “cuando me llamaron tenía fracturas de mandíbula y costillas porque la agarraron a batazos. La llevamos al veterinario y le hicimos todos los cuidados necesarios, y ahora, forma parte de esta hermosa familia”, explicó.Por último, tenemos a Gringo a quien “rescatamos hace dos años. Resulta que a él lo lanzaron de un carro en movimiento por una ventana en la plaza Altamira. Quedó estampado en la acera muy adolorido y lloraba demasiado. Lo intenté dar en adopción, pero nos terminó enamorando y ahora, es el mejor amigo de Rancho Ranger. Se adaptó muy bien a la manada y decidimos, quedarnos con él”.Valero describe que “adoptar mascotas es una gran responsabilidad. Dar la oportunidad a un mestizo es alegría, pero hay que ser dueños responsables, amarlos, respetarlos y considerarlos”, señaló.Una segunda oportunidadJack es un hermoso Schnauzer de color gris, rescatado el 27 de mayo por Marian Valero con la ayuda del Instituto Municipal Autónomo de Protección y Saneamiento Ambiental (Imapsas) de la Alcaldía de Sucre.En Instagram se llama #CasoJack y gracias a las denuncias de varios usuarios, se obtuvo la información que en una casa situada en Los Chorros, tenían a varios perros desnutridos, entre ellos: Jack.Como él era el más delicado de salud, Valero en conjunto con la fundación Siempre Al Rescate decidieron llevárselo para brindarle una segunda oportunidad.Su estado era deplorable, ya que tenía desnutrición severa, un golpe muy grande en su cabeza, y ese golpe hizo que perdiera su ojito derecho.Desde el primer momento, fue atendido en la Clínica Las Acacias y su hogar temporal ha sido el de Marian Valero, quien sin dudar ni un segundo decidió hacerse responsable de este pequeño.Su recuperación ha sido favorable, tanto así, que ya le consiguieron un hogar y una familia. Es por eso, que próximamente se irá a Bélgica, lo que lo convertiría en el primer ciudadano europeo de la fundación.Siempre al rescateEs la fundación impulsada por Marian Valero, donde ofrecen todos los servicios para la adopción de perros callejeros y maltratados. También se encargan de cuidarlos, alimentarlos y ofrecerles todos lo servicios médicos que amerita un buen cuidado. Realizan alianzas con las fundación Angeles Anónimos para hacer seguimiento en la búsqueda de hogares.Para cualquier información por el IG: @fundacionsiemprealrescateFUENTE: http://www.eluniversal.com/noticias/mis-mascotas/embajadora-mascotas_660920