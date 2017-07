El trabajo ideal para tu signo zodiacal

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Naciste para ser rico? Un estudio hecho en el 2008, determinó que los signos que posiblemente ganen un millón al año son Escorpio, Leo, Tauro y Cáncer. Sentimos feo por Acuario y Capricornio, ya que no ganarán tanto… Y el problema a veces no es el dinero, es el trabajo que no nos motiva a seguir adelante, a seguir emprendiendo o a seguir trabajando para ganar más, conseguir más satisfacción y, ser más felices.



Aries: Aries es el signo más joven del zodiaco. Y no por nada es representado por el carnero; es fuerte, terco, entusiasta y competitivo. Buscan trabajos estables con buenas prestaciones. Gracias a su valentía e impulsividad, son los héroes de la ciudad siendo policías y bomberos. Además son buenos promotores y encuentran la satisfacción en la publicidad y relaciones públicas. ¿Mejores empleos? Emprendedores, soldados, rescatistas, pero también están las opciones de: trabajar en el gobierno, política, televisión y recreación.



Tauro: Algo que un Tauro aprecia más que nada es: la estabilidad. Trabajan muchísimo por lo que les garantiza buenos beneficios, vacaciones, un salario (aunque no siempre alto) y seguridad. Son determinados, pacientes, honestos y metódicos así que trabajan súper bien en equipo. Además aprecian la belleza de la naturaleza y los lujos. Se han dado a conocer por tener voces fuertes, así que pueden ser recepcionistas o figuras públicas. ¿Mejores empleos? Contadores, educadores, ingenieros, abogados, diseñadores y chefs.



Géminis: ¿Quieres hacer feliz a un Géminis? Dale mucho que hacer y que lo estimule intelectualmente. Recordemos que los géminis son gemelos, así que debes encontrar un trabajo para 2 personas. No sobreviven mucho tiempo en trabajos de rutina, requieren viajes y estímulo social. Por suerte, son optimistas y tienen mucha energía, así pueden quedarse en un solo lugar si pueden torcer un poco las reglas. ¿Mejores empleos? Operadores, soporte técnico, maestros, arquitectos, operadores de máquina, periodistas y rescatistas.



Cáncer: Cáncer es la madre del zodiaco (Capricornio es el padre), así que es sensible y haría un excelente trabajo en puestos maternales. En cambio, puede hacer más que trabajar con niños y cachorros; los cáncer son excelente ejecutivos y pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Además dan buenos consejos y son muy sobreprotectores. ¿Mejores empleos? Jardineros, trabajadores sociales, niñeros, RH, abogados, maestros y soldados.



Leo: Nada como un león poderoso para liderar una compañía. Son inspiradores, independientes y no le tienen miedo a nada (o por lo menos no lo demuestran) Trabajan súper bien en un escenario y adoran aquellos empleos que les den poder y estatus. Poseen espontaneidad e ingenuidad así que son encantadores y la mayoría les da el rol de líder. ¿Mejores empleos? CEO, artistas, cantantes, agentes, decoradores de interiores, diseñadores de moda, políticos y ventas.



Virgo: Los virgo se dan a conocer por ser perfeccionistas. Tienen una increíble memoria, pensamiento abstracto y son muy organizados. La mayoría de los virgo terminan en un puesto de servicio, y son felices trabajando para alguien. Escriben, investigan, hacen estadísticas y ¡les encanta! Además son súper alegres y se llevan bien con todos. ¿Mejores empleos? Editores, escritores, maestros, críticos, técnicos, traductores, detectives y matemáticos.



Libra: Libras… ¿qué haríamos sin ellos? Son guapos, encantadores, graciosos y entretenidos. Su naturaleza cooperativa los hace excelentes embajadores. Si alguna vez tienes que llamar a soporte técnico, te llevarás la lotería si te atiende un libra. Les encanta lidiar con la gente y buscan un ambiente social. Además son buenos en las artes e interactuando con las audiencias. ¿Mejores empleos? Diplomáticos, bailarines, ventas, negociadores, agentes y supervisores.



Escorpio: Intensos… así son los escorpio. ¿Una cirugía intensa de cerebro? ¿Nadar entre tiburones? Los escorpio son los indicados. Pueden bloquear distracciones, concentrarse y es que, son tan curiosos y se sienten tan atraídos al misterios, que pueden hacer lo que sea. Además son intuitivos, intimidantes e independientes. ¿Mejores empleos? Detectives, abogados, educadores, cirujanos, científicos y físicos.



Sagitario: Los sagitarios son éticos, llenos de energía y algo filosóficos. Saben hacer buenas decisiones y son jefes muy justos y flexibles. Además muchos son espirituales, así que transitan entre carreras ambientales y humanitarias. Aman la naturaleza, los animales, los viajes y las diferentes culturas. Además son amables, cariñosos y trabajan con tacto y humor. ¿Mejores empleos? Ministros, veterinarios, editores, relaciones públicas, entrenadores y cualquier cosa que incluya viajar.



Capricornio: Los capricornio son ambiciosos y necesitan distintos retos para ser felices. Son persistentes, determinados, responsables y conscientes. Les gusta seguir las reglas y organizan bien todo lo que puedan. Si necesitas hacer algo Y BIEN, tienes que buscar a un capricornio. ¿Mejores empleos? Administradores, editores, banqueros y científicos.



Acuario: Los acuarios son muy humanitarios; adoran las nuevas ideas, son curiosos y tienen una naturaleza aventurera. Buscarán los trabajos más poco convencionales para tener libertad de tiempo y movimiento. Si buscas un enfoque fresco, debes dejar de buscar: Un acuario es lo que necesitas. ¿Mejores empleos? Científicos, inventores, granjeros, aviadores, diseñadores y músicos.



Piscis: Piscis es el signo más viejo del zodiaco y, a pesar de verlos jóvenes, tienen un alma ‘vieja’. Destacan en las artes (música, danza o fotografía) y tienen un gran sentido intuitivo. Además son sensibles y apasionados. ¿Mejores empleos? Artistas, enfermeros, terapeutas, filántropos, veterinarios y sicólogos.