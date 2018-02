Horóscopo de los ángeles

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El jueves 15 habrá un Eclipse solar que puede ser tu mejor momento para iniciar algo de aquí hasta principios de mayo; aprovecha los tips para tu signo. Del 12 al 25 de febrero.



ARIES (20 de marzo al 19 de abril) El Eclipse del jueves 15 es propicio para renovar tu círculo social y retomar tu misión de vida. Sal de tu caparazón y enfócate en buscar a las amistades que realmente resulten positivas. Busca a una persona noble de la que te habías alejado; el encuentro te llevará a reafirmar lo que quieres. Ayuda a alguien o a un grupo altruista de manera desinteresada.



Invocación angelical: Ángel de mi Guarda, por favor ayúdame a soltar el orgullo y buscar a quien vale la pena, ahora.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Blanco para la renovación.



Incienso: Sándalo.



Afirmación: Estoy naturalmente conectado con las personas perfectas para la actual etapa de mi vida, las que llegan a mí, aquí y ahora.



TAURO (20 de abril al 20 de mayo) Ya no lo pienses tanto, ha llegado la hora de accionar los cambios que deseas en tu vida profesional u otra meta clave. Plasma por escrito tu intención.



Luego salte de tu zona de confort, toca una puerta, pide el apoyo que deseas, o anuncia tu propuesta. Recuerda dirigirte en forma directa a la persona de rango más elevado que puedas.



Invocación angelical: Querido Miguel, príncipe de los arcángeles, por favor ayúdame a aprovechar este momento de vida con fe y arrojo, ahora.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Rojo para la acción.



Incienso: Girasol.



Afirmación: Ya no me espero al momento perfecto, mi intención clara y acción persistente generan las oportunidades perfectas, ahora.



GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio) Has pasado por cambios profundos y si pensabas poderlos evadir, descubrirás que el Eclipse del jueves 15 acentúa tu interior necesidad de conocer algo diferente en forma irremediable. Si planeabas un viaje de fin año, pero no pudiste realizarlo, retoma esos planes. Vuelve a inscribirte en la escuela o en un curso, o lee y aplícate con un libro de superación. O bien, aplícate con una oportunidad de superación que te brindan, pero que has estado descuidando.



Invocación angelical: Arcángel Jofiel, por favor trabaja con mi ángel de la guarda y condúceme a cultivar mis talentos con decisión, ahora.



Color: Naranja para la inteligencia.



Incienso: Cítricos.



Afirmación: Yo soy un agente activo de mi éxito y no descansaré hasta consolidarlo, ahora y siempre.



CÁNCER (22 de junio al 21 julio) El Eclipse solar del jueves 15 activa tu camino de poder. A partir de proyecto en sociedad u otro vínculo fuerte, de interiorizar en tus emociones y sanarlas, y reconstruir tu mentalidad y metas con relación a las finanzas, puedes transformar tu manera de manejar tu energía y con ello tu vida. De esta manera, un reto aparente se vuelve el peldaño para recuperar tu poder personal.



Invocación angelical: Arcángel Miguel, por favor, condúceme para convertir los retos en peldaños de empoderamiento personal y espiritual, ahora.



Color: Oro con violeta para la transmutación y el éxito.

Incienso: Violetas.



Afirmación: El bien divino está al centro de esta situación, y lo tomo en cuenta hasta que aflore de manera completa.



LEO (22 de julio al 22 de agosto) El Eclipse solar del jueves 15 dispara un cambio en tu vida de pareja u otra relación clave. Potencia el poder de tu intención para cerrar un ciclo y hacer un comienzo nuevo. Por escrito plasma lo que quieras llegar a vivir: tanto el tipo de trato y situación que desees recibir como lo que tú puedas dar, en perdón, en esfuerzo y en apoyo.



Invocación angelical: Ángeles del amor, por favor sintonícenme con la felicidad que el universo tiene para mí, aquí y ahora.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Rosa mexicano para el amor.



Incienso: Clavel rosa.



Afirmación: Fui hecho para ser feliz, y el universo entero me apoya para vivir mi felicidad completa, ahora.



VIRGO (23 de agosto al 21 de septiembre) El Eclipse solar del jueves 15 se da en tu casa 6, la natural para tu signo. Si tienes algo pendiente por entregar o un apego por soltar en tu vida laboral, puedes cerrar ese ciclo y comenzar uno nuevo. También puedes encontrar un camino donde parecía no haberlo, e iniciar un tratamiento, ya sea una dieta, programa de ejercicio o visitas al terapeuta o sanador. Si una puerta se cerrara, ten la certeza que está por abrirse otra mejor.



Invocación angelical: Ángeles del éxito divino, por favor ayúdenme a enfrentar lo que debo terminar o soltar, y comenzar con confianza y éxito, ahora.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Verde esmeralda o bandera para el éxito y la prosperidad.



Incienso: Canela.



Afirmación: Mi vida es importante, por lo que me enfoco en lo que vale la pena, ahora.



LIBRA (22 de septiembre a 21 de octubre) El Eclipse del jueves 15 te es favorable. Activa tu talento creativo y hace surgir tu confianza, por lo que conviene dejar las distracciones y ponerte al volante de tu vida, en especial para un proyecto artístico, artesanal, de relaciones públicas o con tus niños, o bien un plan para participar en la lotería u otro sorteo.



Invocación angelical: Ángeles del arrojo, por favor movilícenme a accionar mi buena idea, ahora.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Oro para el éxito y la buena suerte.



Incienso: Copal.



Afirmación: Me bautizo como un éxito, en el nombre de la esencia divina que habita en mí, ahora.



ESCORPIÓN (22 de octubre al 22 noviembre) El Eclipse del jueves 15 te mueve a hacer un cambio en tu hogar o situación familiar. Puedes resolver o perdonar algo del pasado y hacer un comienzo nuevo y bueno: encontrar una casa diferente, empezar a remodelar la que tienes, hacer un cambio en vínculos afectivos o en tus propias emociones. No conviene firmar ningún contrato ni tomar acciones drásticas ahorita, pero sí establecer tu intención por escrito y empezar a preparar las cosas.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Rojo para la renovación.



Incienso: Flores silvestres.



Afirmación: La presencia divina llena mi casa y sólo el bien puede llegar a ella y salir de ella, ahora y siempre.



SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre) El Eclipse del jueves 15 es favorable para ti, y especialmente propicio para hacer un nuevo comienzo en algo relacionado con las comunicaciones, las ventas, los papeles, los estudios o tus hermanos. Piensa en algo que quieras sacar de tu eterno cielo de inspiración para aterrizarlo, plasma por escrito lo que eso puede ser, así como una posible forma de empezarlo a abordar, y a partir del lunes 26, toma acción.



Invocación angelical: Ángel de la Guarda, por favor

dame la paciencia y atención de atender los detalles pendientes, ahora.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Azul acero para la paciencia.



Incienso: Sándalo.



Afirmación: Yo soy divinamente guiado y apoyado para consolidar las ideas de Dios para mi vida y éxito, ahora.



CAPRICORNIO (22 de diciembre al 21 de enero) El Eclipse solar del jueves 15 se da en tu Casa 2, por lo que es hora de cosechar los frutos de todo el trabajo que has estado haciendo desde que empezó el 2018. De hecho, seguirá habiendo trabajo durante todo este año, y mucho, pero el Eclipse te ayuda a comenzar un nuevo ciclo en tu vida financiera. Plasma por escrito la descripción concreta de tu sueño de libertad financiera, es decir, escribe cuánto quisieras ganar al mes, cuánto desees tener en el banco, y otra cifra gráfica. Planea cómo puedes accionar esa intención, y a partir del lunes 26, toma acción.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Verde bosque para la prosperidad.



Incienso: Canela.



Afirmación: Soy un imán irresistible para mi prosperidad divina, la que es atraída a mí y llega a mí, ahora.



ACUARIO (22 de enero al 21 de febrero) El Eclipse solar del jueves 15 se da en tu sigo. Detona energías, tanto pasadas como nuevas, y realmente puedes reinventar lo que quieras de tu imagen, hábitos y persona. Plasma por escrito lo que te gustaría transformar y también algunos pasos que puedas dar para empezar esa transformación. Sin comentárselo a nadie, revisa tus intenciones tres veces al día. A partir del lunes 26, muévete y ve dando los pasos.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Rojo para la audacia.



Incienso: Rosas.



Afirmación: Sólo por hoy, acciono mis buenas intenciones de quererme y respetarme a mí mismo.



PISCIS (22 de febrero al 19 de marzo) El Eclipse solar del jueves 15 se da en tu casa 12, de los sueños, los secretos, la meditación y el cierre de ciclos. No te presiones a hacer sociales, mejor toma tiempo para ti, descansa lo suficiente, escribe tus sueños e interprétalos, escucha tu intuición, renueva tu oración o meditación diarias, visita al terapeuta y trabaja el perdón. Así podrás recargar las pilas para el ciclo de actividad más intensa que pronto inicia para ti dentro de un mes.



Invocación angelical: Arcángel Miguel, por favor renueva mi ser y alíneame con las situaciones mejores y más elevadas para mi evolución y bienestar, ahora.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Morado para el perdón.



Incienso: Violetas.



Afirmación: No hay condena en mí, para mí ni alrededor de mí. El amor divino me ha liberado de todo juicio duro hacia otros o hacia mí mismo, ahora.