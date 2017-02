Frutas y verduras para los gatos

(Tomada de la Red)

Las croquetas son el alimento más recomendado para los gatos, aunque eso no significa que no puedan disfrutar de otras variedades.



Los gatos como los humanos, gustan de distintos alimentos como frutas y verduras; sin embargo, hay que ser cuidadosos con lo que les damos.



Algunos alimentos pueden ser perjudiciales para nuestros amigos peludos porque les pueden causar intoxicaciones o enfermedades, pero hay otros que les ayudan a estar sanos y que además son muy ricos.



Si quieres consentir a tu gato y darle variedad a su dieta, a continuación te decimos seis alimentos que son seguros y que seguramente le encantarán. ¡Toma nota!



Plátanos

Son de las frutas más seguras que le puedes dar. Aportan múltiples nutrientes como potasio y fibra, además de que son dulces y fáciles de masticar.



Sólo asegúrate de darle pocas cantidades porque el azúcar que contiene sí puede dañarles.



Melón

Se incluyen todos los tipos de melón que además de ser deliciosos, aportan altos niveles de antioxidantes, vitaminas y minerales.



Lo mejor es servirle el melón recién costado y sin la corteza. Para que lo coma más fácil, pártelo en pequeños trozos.



Guisantes

Son vegetales ricos en vitaminas A y C, y con un alto contenido de fibra.



Si se los das congelados o al vapor, y sin sazonar, seguramente le encantarán.



Espinacas

Tanto mascotas como humanos, deberíamos comer más espinacas porque ayudan a tener buena salud debido a su contenido de vitamina A, C y K, calcio y hierro.



La recomendación es cocinarlas al vapor y no condimentarlas.



Arándanos

Sin ricos en antioxidantes y en vitaminas A y C, además de que son uno de los alimentos concentrados para los gatos.



La ventaja es que tienen el tamaño adecuado y son deliciosos.



Calabazas

Si tu mascota tiene problemas gastrointestinales, lo mejor es darle calabaza ya sea natural o enlatadas.



La calabaza es rica en fibra, lo que ayuda a tener mejor digestión. Sólo evita darle el relleno e la calabaza porque que podría enfermarse.



(Con información de wamiz.com.br)



Fuente:http://sumedico.com/frutas-verduras-los-gatos/