Cenas que te permitirán dormir mejor

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Hamburguesa casera en dos panes con huevo, tocino, queso chedar, aderezos y más… ¿No se te antoja para cenar? Sí, a mí también. Pero descubrí que cuando elegía este tipo de comidas para la noche, tenía sueños complicadas, sin dormir profundamente y… el día después era muy difícil de enfrentar. Me levantaba pesada, con dolor de panza y sin ganas de desayunar. Es decir, obviaba la comida más importante: el desayuno.



Cambié mi forma de alimentarme. Ahora el desayuno es lo más importante y la cena lo más liviano. Desde que implementé estos cambios, ¡mi descanso cambió! Y mis mañanas también.



¿Quieres dormir mejor? ¡Come estos alimentos a la noche y podrás descansar como un bebé!



Pasta con brotes de soja



Si quieres dormir muy bien un plato de pasta con brotes de soja puede ser grandioso. La soja contiene una alta concentración de aminoácido que fomenta el sueño y además es una comida superliviana.



Ensalada con nueces



Las nueces son fundamentales para poder descansar como un bebé. Acompaña una ensalada con estos frutos secos. ¡Verás como los problemas de insomnio se irán al instante!



Publicidad



Salmón con hojas verdes



El salmón acompañado por un colchón de hojas verdes no solo te hará sentir satisfecho, sino que te permitirá dormir de la mejor manera.



Hamburguesa de lentejas



Las lentejas pueden ser extremadamente buenas para conciliar el sueño aunque… depende con qué las acompañes. Es decir, un estofado con lentejas puede ser delicioso pero seguro no te ayudará a dormir mejor.



Intenta hacer hamburguesas de lentejas, ¡verás que será una comida deliciosa y además te permitirá dormir como un bebé!



Tarta de espinaca



La espinaca tiene una gran cantidad de nutrientes y uno de ellos, el triptófano, fomenta el sueño.



¡Haz una tarta de espinaca!... y ya no tendrás problemas para dormir.



Patata dulce al horno



No solo son deliciosas, sino que son perfectas para tu descanso. Además tienen potasio que te ayudarán a relajar los músculos. Un plato de patatas al horno te llenará y quedarás listo para dormir como un bebé.



Pavo con ensalada



El pavo al igual que la espinaca contiene triptófano. Es decir te ayudará a dormir, pero… asegúrate de no acompañarlo con algo muy pesado.



Si un día no quieres cenar pero sí evitar una gran comida, ¡toma un vaso de leche! No es para todos los días. Pero esta bebida te permitirá dormir bien además de beneficiar a tu salud.



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/176225/estas-7-cenas-ligeras-te-permitiran-dormir-mejor