Obtén una piel brillante de forma natura

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Las modelos de las publicidades y de los anuncios en tv lucen una piel brillante y hermosa que todas quisiéramos tener. Pero pensamos que la inversión es alta y que los productos contienen demasiados químicos perjudiciales para la salud. Entonces, de inmediato abandonamos ese sueño.



¡No te desilusiones! Hoy te mostramos 7 tips para que tu rostro luzca una piel maravillosa de manera totalmente natural.



1# La hidratación no puede faltar



La hidratación es la clave número 1 de una piel feliz. Así que es muy importante que tomes agua a diario y que evites el café y las gaseosas.



Además, ten en cuenta el orden en el que aplicas los productos de belleza: primero aplica una bruma hidratante sin alcohol, luego un sérum o un aceite facial, crema para ojos y por último una crema o gel facial (este es opcional). De esta manera podrás aprovechar mejor los beneficios de cada producto.



2# Consume alimentos que sanen tu piel



Tener una piel sana y brillante empieza por dentro. Un hábito fantástico para obtener una piel brillante es incorporar vegetales de hojas verdes apenas cocidos. Puedes probar con brócoli, espinaca, acelga y coliflor.



Publicidad



Otra buena idea es consumir alimentos ricos en antioxidantes como los frutos secos, los arándanos y las zanahorias que brindan una cantidad considerable de minerales y vitaminas. Además este tipo de alimentos ayudan mantener un intestino sano porque colaboran en el proceso de movilizar el sistema digestivo. No olvides que para lograr una piel radiante es muy importante tener el sistema digestivo sano y en equilibrio.



3# Opta por un protector labial sin petróleo



La piel de todo nuestro cuerpo se mantiene hidratada por sí sola, excepto una zona: los labios. Protege esa área tan delicada con bálsamos sin petróleo. Dado que el petróleo causa daños muy graves en nuestro planeta y en nuestros preciados ecosistemas mejor opta por alternativas naturales. Una buena opción es utilizar cera de abeja o aceite de coco orgánico.



4# No olvides tus ojos



Al igual que los labios, la piel del contorno de los ojos es muy delicada. La crema para ojos puede ayudar en gran medida a protegerla. Solo recuerda que es conveniente aplicarla en pocas cantidades para que no ingrese en tus ojos y los irrite. Aplícalo en la parte superior y en la inferior de tus ojos para obtener allí también una piel radiante. Puedes conseguir fácilmente productos diseñados con ingredientes naturales.



5# Invierte en aceite



Existe un aceite facial para cada tipo de piel. Cada aceite tiene diferentes niveles de viscosidad así que es fundamental que encuentres uno para la tuya. Elige aceites que no sean pesados, por ejemplo el aceite de jojoba. Intenta conseguir aceites orgánicos y realizados de manera sostenible. De esta forma, cuidas tu piel y proteges el medioambiente.



6# Cambia tu base



Quizás eres de esas mujeres que toda su vida han usado bases pesadas y untuosas solo porque pensabas que era lo que tu rostro necesitaba. Llegó la hora de cambiar: existen cientos de opciones de cremas con tintes naturales cuyos pigmentos le dan color a la piel de nuestras mejillas. Incluso algunas tienen un beneficio “extra” de algún tipo ya sea efectos anti-age o protección solar.



7# Exfolia de manera natural



Exfoliar nuestra piel todos los días o todas las semanas ofrece innumerables beneficios en la salud. Los gŕanulos del producto exfoliante se encargan de aflojar la piel muerta que se acumula con el tiempo, tu circulación sanguínea aumenta y le llega más sangre a todas tus células. Por si fuera poco, luego de la exfoliación tu piel recibirá mejor los productos hidratantes y humectantes y podrás aprovechar al máximo sus beneficios. En el mercado existen exfoliantes realizados sin productos químicos y también tienes la opción de realizar uno casero.



FUENTE: http://www.vix.com/es/belleza/176283/7-tips-para-obtener-una-piel-brillante-de-forma-natural