¿A qué se debe la personalidad de los gatos?

(Tomada de la Red)

Los gatos tienen fama de ser insensibles, arrogantes y egoístas, pues a diferencia de otros animales, por ejemplo los perros, no demuestran tanto afecto o siempre están aislados, pero ¿a qué se debe su actitud?



La razón es que los gatos nunca fueron domesticados desde que comenzaron a convivir con los humanos, hace al menos 9.000 años, según el registro que se tiene del primer felino en Chipre.



Wesley Warren de la Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos, expone que durante dos años, estudió el ADN de gatos domésticos y los comparó con gatos salvajes. Los resultados demostraron que no difieren tanto.



Indicó que cuando los perros se domesticaron, se les enseñó a cazar, cuidar rebaños y proteger sus casas, mientras que a los gatos no se les pedía nada, pues eran buenos cazadores de ratones y con eso bastaba.



De igual forma, a los perros se les enseñó a ser sociables, leales y obedientes, algo que no se hizo de igual manera con los gatos.



Melinda Zender, investigadora del Departamento de Antropología del Museo Nacional de Historia Natural de la Institución Smithsonian, en EE.UU, asegura que si bien no se les enseñaron las mismas cosas, los gatos de ahora sí están bien domesticados, porque han sufrido alteraciones en su cerebro relacionadas con la agresividad e interactividad.



“Lo que causa confusión es que se trata más bien de una asociación doméstica, donde ambas partes obtienen beneficios. Pero los gatos salvajes siempre fueron más solitarios, incluso esquivos. Tienen un bajo nivel de sociabilidad que ha perdurado en los gatos de hoy”, indica.



Selección natural causa de su egoísmo

En relación al egoísmo de los gatos, el profesor Dennis C. Turner, director del Instituto de Etología Aplicada y Psicología Animal de Suiza y autor de “El Gato Doméstico, Biología de su comportamiento”, menciona que también puede deberse a que los humanos facilitaron la reproducción de determinadas razas de perros y caballos, porque tenían rasgos que los hacían más afines al hombre, lo que no ocurrió con los felinos.



“Los gatos definitivamente no son ‘egoístas’, sino que retuvieron su independencia en cierta forma, principalmente por la falta de selección (de razas) por los humanos. Ellos han ‘elegido’ vivir con nosotros”, dice.



Cualidades de ancestros les ayuda a sobrevivir

Otro aspecto que explica su personalidad tiene que ver con que aprendieron a retener ciertas características de sus ancestros que actualmente les permite sobrevivir.



Entre dichas características se encuentran las siguientes:



Su rango de audición, el cual es más amplio que el de otros carnívoros

Tienen mejor vista en la noche, lo que les permite cazar más fácil a sus presas

No dependen de la comida que les dan los humanos

A pesar de esto, Turner indica que los gatos sí pueden querer a sus dueños, solo hay que esperar a que ellos lo deseen.



“El mejor consejo es esperar hasta que el gato te busque y, cuando lo haga, disfrutar de su compañía. Se quedará más tiempo contigo si es él quien toma la iniciativa”, concluye.



Fuente:https://sumedico.com/se-la-personalidad-los-gatos/