¿Por qué no debes darle nunca carne cruda a tus mascotas?

(Tomada de la Red)

La carne cruda podría causar muchas enfermedades contagiosas para los humanos



Algunos creen que una alimentación para mascotas con carne cruda es mucho más saludable al no ser procesada como las croquetas, sin embargo, un estudio publicado en la revista Veterinary Record, advierte que dar carne cruda a perros y gatos es un peligro para ellos y para los humanos.



Alimentación para mascotas con carne cruda

De acuerdo a la investigación realizada por expertos de la Universidad de Utrecht, en los Paises Bajos, la carne cruda no ofrece ninguna ventaja nutricional a las mascotas y contiene parásitos y bacterias dañinas tanto para el animal como para su dueño.



Según defensores de la Alimentación Cruda Biológicamente Apropiada (ACBA), los alimentos procesados dan origen a alergias y otros problemas de piel en las mascotas.



Ante ello, sostienen que la carne, huesos y órganos descongelados, son más sanos porque no tienen conservadores y otros aditivos que las croquetas pueden tener.



Sin embargo, sus afirmaciones no son del todo ciertas, ya que un análisis científico hecho a productos congelados de siete marcas diferentes, demostró que hay niveles alarmantes de salmonela, listeria y E coli en las carnes crudas, lo que favorece infecciones severas y parásitos.



De acuerdo al análisis, 23% de los productos tenía un tipo de E coli, causante de insuficiencia renal en humanos, mientras que 80% de las muestras tenían otro tipo de E coli mucho más resistente a los antibióticos.



Así mismo, alertan que comprar los productos congelados en vez de prepararlos en casa no previene el desarrollo de las bacterias y parásitos en los alimentos.



Mascotas contagian a humanos

Comparado con la comida seca o semihúmeda, que rara vez ha registrado agentes contaminantes, la carne cruda causa problemas dentales e intestinales en los animales, debido a los pocos nutrientes que contiene.



Los efectos son mucho más agresivos en los animales jóvenes.



Lo más grave, es que las enfermedades que sufren los animales pueden transmitirse fácilmente a los humanos, por contaminación cruzada, durante la preparación de los alimentos o simplemente por tener contacto cercano con el animal enfermo.



“La presencia de bacterias resistentes a los antibióticos en los productos congelados puede representar un riesgo serio para la salud del animal como para la salud pública, no solo porque las infecciones con estas bacterias son difíciles de tratar, sino por el potencial que tienen de contribuir a que se esparzan”, advierten los investigadores.



La alimentación para mascotas con carne cruda es una práctica que desafortunadamente está de moda pero que representa un grave peligro para la salud.



Cuida a tu mascota y recuerda que mantenerlo saludable garantiza una buena salud en tu hogar.



Fuente:https://sumedico.com/carne-cruda-la-peor-alimentacion-para-mascotas/