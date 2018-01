Algunas curiosidades sobre las águilas

MADRID, España(Tomada de la Red)

Las águilas son de los animales más admirados en el mundo, además de ser un símbolo que representa la libertad y el poder. Existen más de 60 especies de águilas, de las cuales la mayoría se encuentran en Eurasia y África.



Para conocer más sobre estas aves, estos son algunos datos curiosos acerca de las águilas:



Los ojos de las águilas

Sus ojos son proporcionalmente grandes respecto al tamaño de sus cabezas y tienen pupilas muy grandes. Tienen un millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina, esto es cinco veces más que los humanos. Además, las águilas pueden ver más colores que los seres humanos. Todo esto les permite tener una de las mejores visiones del mundo animal.



Dos hijos... o uno

Usualmente las águilas adultas empollan dos huevos, pero el más grande los pichones mata al más pequeño una vez que sale del cascarón y el padre no interviene en esto.



Amor peligroso

Para atraer pareja, el águila calva protagoniza una espectacular muestra de vuelo que involucra giros extremos en el aire y clavados que parecen suicidas, a veces acompañados de otros pájaros, enterrándoles las garras y dejándose caer en espiral hacia el suelo.



El águila que aterriza



Los aztecas eligieron un lugar para construir su ciudad más grande en un lugar donde un águila devoraba una serpiente encima de un nopal, la gran ciudad de Tenochtitlan, la cual era una gran isla artificial y actualmente el centro de la Ciudad de México. El símbolo del águila continúa hasta la fecha como el Escudo Nacional Mexicano.



Adaptación al medio

Las águilas con alas cortas y colas largas se les ve cazando en los densos bosques, donde sus alas se lo permiten; mientras que las que tienen colas cortas y alas largas son vistas en planicies, donde pueden volar alto o cazando en el mar.



Cómo comer tortugas

En Grecia, el águila dorada come tortugas, y para esto, las eleva a una gran altura y luego las deja caer para romper su caparazón. Vaya forma de morir.



Águilas enormes

El águila harpía y el águila de las Filipinas son tan grandes que pueden medir 2.5 metros de punta a punta de sus alas y usan sus enormes garras para cargar presas que pueden ir desde venados hasta simios.





Extinción de especies

Debido a la destrucción de hábitats, la caza y la contaminación, muchas especies de águilas han disminuido su población. Pero en los últimos años ha habido un incremento en especies como el águila calva americana gracias a los esfuerzos de conservación.



Son las aves de presa más grandes, sin contar a los buitres

Salvo los buitres, las águilas son las aves de presa más grandes, con una complexión más poderosa.



Los nativos americanos y las águilas

Los nativos americanos ofrecían plumas de águila a personas no indígenas y miembros de otras tribus que probaban ser dignos de tal regalo.



Las águilas son animales difíciles de domesticar, pero aquellos que se dedican a entrenarlas sabrán lo cuidadosos que deben ser al tratar con ellas, después de todo, siguen siendo animales de caza y carnívoros.



