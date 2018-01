Criando a un pato

MADRID, España(Tomada de la Red)

¿Estás buscando a un animal de compañía diferente? El pato es una excelente mascota: sociable, emocional, alegre y tranquilo. Le gusta interactuar con las personas y se sentirá muy unido a ti si le dedicas tiempo y afecto. Analizaremos a continuación los distintos cuidados o accesorios que tendrás que darle para que viva feliz en un ambiente doméstico.



Hogar ideal



Su hábitat natural dispone de agua y el aire libre para caminar y correr. Las casas con patios y jardines son ideales para esta mascota.



Primer mes de vida



Un pato menor de 4 semanas de edad es muy sensible a los cambios de temperatura y corrientes de aire porque su cuerpo aún no está totalmente cubierto de plumas, y por este motivo debe permanecer en el interior de la casa. Hazle un pequeño hogar utilizando una caja de cartón o de madera para que se mantenga seco y caliente durante su primer mes de vida. Puedes ubicar una lámpara de calor de luz infrarroja 24 horas al día (temperatura 30° C) en una esquina de la caja para que se acerque cuando la necesite.



La lámpara debe estar a una altura de 38 cm para evitar que lo toque y pueda quemarlo, y a medida que vaya creciendo aumentarás la altura de la lámpara. A la sexta semana ya tendrá el pecho cubierto de plumas y será más resistente a las temperaturas ambientales. En este momento no necesitará del calor de la lámpara.



Corral



Puedes hacer un corral amplio para que pueda caminar libremente, cubierto con una valla en la parte superior y laterales para protegerlo de los depredadores. Por las noches debe dormir en un lugar cerrado y asegurar la puerta para evitar que entren depredadores al corral.



Tu pato debería vivir con otros patos



Es un animal sociable y se siente más seguro en pareja o en grupo. Lo mejor es no obligarle a vivir solo.



Estanques, acuarios o piscinas



Para que se sienta feliz debe tener un estanque o un acuario profundo (mínimo de 60 cms.) y de amplias dimensiones donde pueda sumergirse. También debe tener una rampa para que pueda entrar y salir sin lesionarse sus patas.



El pato defeca mientras nada y para mantener limpio el estanque necesitas un sistema de filtración. Otra opción es utilizar una piscina para niños de tamaño mediano o una bañera plástica: son más fáciles de limpiar y puedes cambiar el agua todos los días, sobre todo cuando se pone turbia.



Alimento



Durante las 3 primeras semanas se le debe alimentar con comida especial para polluelos y luego cambiar a comida para patos domésticos. Se puede complementar su dieta con verduras frescas y granos triturados (maíz, arroz y cebada).



Agua



– Siempre debe tener agua fresca disponible, la cual debe ser cambiada 2 veces al día.



– El bebedero debe ser lo suficientemente profundo para que le permita meter su pico y limpiar sus orificios nasales.



– Al no tener dientes, necesita del agua para tragar los alimentos.



Cama de paja



Le ayudará a sentirse confortable para dormir. La paja debe cambiarse habitualmente para mantener la higiene del pato. Evita utilizar virutas de madera y periódico ya que son tóxicos para él.



Casa o refugio



Es de gran utilidad para protegerse del mal tiempo, frío, vientos, lluvias y depredadores.



Brindarle afecto



Debes interactuar diariamente con tu pato, jugando con él, acariciándolo, abrazándolo, etc.; pero siempre que los niños jueguen con esta mascota debe ser bajo la supervisión de un adulto.



Contras de tener un pato mascota



– Si vives en un apartamento, tu pato no será feliz en su interior las 24 horas del día. Es un animal sociable al que le gusta nadar, disfrutar del aire libre y estirar sus alas, con lo cual mantenerle enjaulado todo el día no le es saludable emocionalmente.



– Debes prepararte para el continuo sonido del cuac-cuac, pudiendo llegar a ser intolerable para ti (y los vecinos, si vives en un apartamento, quienes pueden quejarse con la comunidad del edificio).



– Defeca con frecuencia y no se le puede entrenar en cuanto a esto (algunas personas deciden tenerlo utilizando pañales especiales para patos, de tal forma que no ensucie el suelo).



– ¿Tienes un perro también? El pato corre y aletea, lo que estimulará el instinto cazador del perro, pudiendo hacer que intente perseguirlo y morderlo.



Puntos importantes a resaltar



Antes de llevarlo a casa debes estar seguro si en la zona donde vives permiten tener este animal como mascota.



El pato defeca en exceso y debes limpiar diariamente su hábitat y el agua donde nada para evitarle infecciones.



Antes de cumplir su primer mes de vida debes tener cuidado cuando nade porque puede ahogarse.



Los machos se pelean cuando están juntos. Es mejor que tengas un macho o una pareja por cada 5 patas.



Su promedio de vida es de entre 9 y 12 años.





FUENTE: https://www.animaltia.es/criando-a-un-pato-mascota/