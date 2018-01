CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los nombres para gato hembra suelen ser muy repetitivos y comunes, aquí te mostraremos algunas opciones originales y variadas para que llames a tu felina de una manera muy especial.





Si estás en búsqueda de un nombre perfecto para tu gata, te encuentras leyendo el artículo adecuado, los nombres para gato hembra suelen carecer de originalidad, aquí te enseñaremos varias opciones y recomendaciones para que tu felina sea llamada de la manera más especial.



Los gatos son animales silenciosos, independientes, amorosos y fieles, pero al adoptar a un felino también implican asumir ciertas responsabilidades como gastos, cuidados y atención, aún así es un reto que vale la pena asumir si lo que buscas es disfrutar de una buena compañía en tu vida.



Recomendaciones para elegir el nombre adecuado para tu gata



Evita que el nombre sea muy extenso, así será mucho más fácil para que tu gata entienda cuando la estás llamando. Los gatos entienden mejor cuando su nombre es de una o dos sílabas; así también facilitarás a otras personas memorizarlo rápidamente.



Además de ser corto, el nombre debe tener una buena fonética, si es difícil de pronunciar, cuando otras personas intenten dirigirse a tu gata es muy probable que ésta no capte bien el mensaje que se le quiere trasmitir.



Si la gata no solo va a convivir contigo, sino en todo un núcleo familiar, sería buena idea que a la hora de elegir su nombre exista un consenso entre todos los integrantes de la familia, recuerda que cuando adoptas una mascota ésta pasa a formar también parte de ella.



Generalmente, las personas adoptan gatos cuando éstos son aún bebés, y en estas condiciones resulta difícil saber cómo serán o se comportarán cuando estén grandes, pero si encuentras alguna característica, comportamiento o particularidad en tu felina, una buena idea para asignar un nombre es basándose en eso que la hace ser tan especial.



Puedes otorgarle un nombre relacionado con algún personaje famoso ya sea de tus libros o de películas favoritas.



Existen una infinidad de nombres para gato hembra, pero si ninguno te llama la atención, pon en juego tu creatividad y crea uno exclusivo para ella.





Significado de algunos nombres para gato hembra



Ámbar: Es un nombre de origen árabe y su significado es “piedra preciosa”



Bella: Su origen es francés y significa ” la que es bella”



Cielo: De origen latino, significa “Morada de Dios”



Dulce: Si tu gata es tierna y grata, este nombre es perfecto para ella.



Emma: Es de origen alemán y proviene de la palabra Ermín que significa fuerza.



Fiama: Proviene del latín y significa “La que resplandece como una llama”



Gina: Significa “Dios se ha apiadado” en Hebreo.



Hannah: Significa ‘llena de gracia’y su origen es Hebreo.



Iris: En la mitología griega era la mensajera de los dioses, también significa “la de hermosos colores”



Jazmín: El origen de este nombre es árabe y significa “es bella como la flor del jardín”



Kiara: “La que es clara o brillante”su origen es americano.



Lili: Significa ” pura como un lilio” es de origen Latín y es variante del nombre Liliana.



Mía: Tiene origen hebreo y significa “la elegida”



Nina: El origen de este nombre es Caldeo y su significado es ” protectora de sus palacios”



Olga: Este nombre es de origen escandinavo Helga y significa “Aquella que es inmortal”.



Perla: Su origen es germano y significa “que es preciosa”



Quira: Es una variante del nombre Kira, originario de la palabra “khur” cuyo significado es sol.



Reina: Es de origen Latín, su masculino es Rex y éste se derivada de la raíz indoeuropea reg- que significa “regir, mandar, gobernar”.



Sasha: Este nombre es de origen griego y ruso, su significado es “defensora de la humanidad”, “La que defiende al hombre”



Tina: Es el diminutivo de Alberta que proviene del masculino Adalberto. y significa “el resplandor de la estirpe noble”.



Úrsula: Su origen es latino y significa ” graciosa como una pequeña osa”



Vicky: Es de origen latín y significa victoriosa.



Wendy: Este nombre es de origen Anglosajón y significa “Amiga verdadera”



Ximena: “Mujer que sabe escuchar”, su origen es Hebreo.



Yenny: Su origen es Celta y significa espíritu blanco



Zafiro: El nombre zafiro es de origen hebreo y significa “bella como la piedra preciosa”



Otras sugerencias de nombres para gato hembra



A: Abadi, Abel, Abala, Amara, Ana, África, Aika, Amaya, Ángela, Angelina, Ángela, Aila, Azul, Azumi, Azur, Arcana, Araña, Aurora, Akita, Alicia, Alma, Amaya, Astra.



B: Bafy, Baguira, Bety, Bianca, Blanca, Belky, Belinda, Beli, Bell, Bichis, Bigotes, Bubu, Bubi, Brucky, Burbuja, Bolit, Barbie.



C: Caramelo, Carmela, Camila, Cana, Canela, Capullo, Carolina, Catalina, Cata, Cat, Celeste, Cenile, Cenicienta, Caty, Catia.



D: Danny, Demi, Donatella, Diana, Dama, Dana, Daira, Dora, Duqueza.



E: Eclipse, Emperatriz, Ena, Enola, Estela, Estrella, Eugenia, Eva, Eve, Eleonor, Elle, Elsa.



F: Flora, Fabi, Flofly, Fionna, Fiorela, Fresi, Fresa, Fígara, Fuska, Frida, Flor, Flopy, Futia, Fluska.



G: Gabi, Gata, Grace, Glenda, Gina, Gemma, Gringa, Ginger, Griselda, Gomita, Gady, Gloomy.



H: Hilary, Heñela, Heidi, Helga, Honey, Haydee.



I: Ibis, Isabel, Irene, Isis, Isa, Isidora, Ingrid, Iria, Isabella.



J: Josefina, Jessi, Jade, Julieta, July, Jenni, Joya, Juanita, Julieth, Janis.



K: Kenya, Kira, Kitty, Keisha, Kily, Kami, Kikyo, Katy, Kiya, Karen, Kicha, Kendra, Karo.



L: Lulú, Lina, Luna, Lana, Lupe, Linda, Lisa, Luli, Lucinda, Luci, Lala, Lila, Linsy, Lissi, Lucía, Lady, Lacky, Lola, Liceth.



M: Malena, Maca, Mica, Mandy, Marina, Mar, Muñeca, Morocha, Moti, Monina, Motas, Música, Mishina, Musa, Maggie, Maschas, Michi. Micha, Milu, Minnie.



N: Nikita, Nadia, Nala, Niebla, Niky, Nuni, Nura, Nena, Niña, Negrita, Noelia, Noni, Nouka.



O: Olafa, Ochin, Obdulia, Oboe, Olinda, Osa, Ozzie, Óreo, Okie.



P: Pámela, Paloma, Pau, Pao, Paprika, Paulina, Peluza, Pelucita, Peludita, Pily, Pilar, Percy, Piñata, Piolita, Preciosa, Pupi, Pucky, Preciosa, Pietra.



Q: Quiti, Quira, Queen, Quesi.



R: Ranfla, Rachel,Rita, Rosa, Roxi, Rufi, Rossi, Ralsa, Rubí, Rocío, Runa, Rufi, Ronroneo, Rayitas, Romi, Roma, Rosinda, Robi.



S: Sabrina, Safiro, Samba, Saya, Sol, Susi, Sophie, Sofía, Stefa, Suave, Soni, Shyla, Sepia, Sabina.



T: Tefa, Tini, Tati, Tuinqui, Tata, Tali, Teresa, Tersa, Tara, Tiara, Tonca, Tomasa, Tiffy, Tita, Tora, Tracy, Tuji, Tyhara, Tuna.



U: Uva, Uma.Umbilina.



V: Vodka, Valerie, Valen, Valdi, Vilma, Vikinga, Volana, Vela.



W: Wenyi, Wera, Winnie, Wilma, White, Wika, Winner.



X: Xime, Xaxa, Xira, Xula, Xenia,Xena, Xara.



Y: Yoli, Yackie, Yen, Yaska, Yuly, Yuya, Yoka, Yambe, Yuka, Yanira, Yara.



Z: Zoe, Zafari, Zacha, Zingara, Zuky, Zuri, Zulita, Zoa, Zaira, Zarika, Zula, Zuri.



