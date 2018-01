¿Quieres tener una gallina o gallo como mascota?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Hoy en día la mayoría de las personas están preocupadas por tener una vida mucho más saludable, para ello han iniciado cambio de hábitos como el tener una dieta más balanceada, preferiblemente con alimentos orgánicos, realizar ejercicio, consumir agua o jugos naturales y el tener una mascota, la cual está comprobado que nos da innumerables beneficios. Y si además de lo anteriormente descrito contamos con una mascota que nos da de comer, ¿no sería esto formidable?



Recientemente en la ciudad de Nueva York, ha aparecido una moda, impulsada por algunas organizaciones, que es la de tener en los patios de la casa gallinas, esta nueva tendencia va también acompañada por la propuesta de contar con huertos urbanos. Las gallinas ayudan a fertilizar la tierra y mantener a todo tipo de insectos fuera.



Con 10 gallinas podrías obtener alrededor de 40 huevos a la semana, además de contar con una mascota en verdad entretenida, noble y que no es agresiva.



Adoptando esta tendencia, encontramos que una empresa en Australia, propone tener gallinas domésticas como animales de compañía en la ciudad. Estas gallinas son criadas en granjas y están acostumbradas al trato con humanos, incluso llegan a comer de la mano de su dueño además de que las puedes llevar de paseo, sin dejar de lado que son muy buenas suministradoras de huevos.



Si vas a tenerla en casa, será necesario que construyas en tu jardín o patio una valla para que no escapen y estén protegidas. En cuanto a la alimentación, existen en el mercado diferentes tipos de pienso (alimento), el mejor es el formulado para aves de corral, ya que contiene una mezcla variada de vitaminas y proteínas que necesita tu gallina.



La limpieza e higiene es vital y de gran importancia para evitar cualquier tipo de enfermedad en tu mascota y familia.



Ahora bien, si lo que quieres es un gallo como mascota, tendrás que destinarle un paraje en específico con algunos juguetes como un columpio por ejemplo. Tienes que saber que estos animales son territoriales, lo que se traduce en una dificultad para reunir a dos ejemplares. El canto del gallo, contrario a lo que se piensa, no es para despertar a nadie sino es un canto de dominación, confirma que él es el rey del gallinero.



En ambos casos, tanto si tienes un gallo como una gallina de mascota tendrás que tener especial atención en su zona o hábitat para mantenerla limpia ya que son animales que ensucian mucho.



FUENTE: https://www.petfanmx.com/Post/quieres-tener-una-gallina-o-gallo-como-mascota#.WlkaGa6Wbcs