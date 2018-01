¿Por qué las personas son infieles?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si alguna vez te han sido infiel, lo primero que te vendrá a la mente seguramente será: ¿Por qué? Y si alguna vez has terminado una relación, tu pareja se habrá preguntado lo mismo.



Hace poco se realizó una investigación publicada en el Diario de la Investigación Sexual, llevada a cabo en 500 adultos y sus relaciones interpersonales. ¿Los resultados? En su mayoría, los usuarios confirmaron lo que la ciencia ya sabía: La gente es infiel porque no está satisfecha con su relación; se sienten descartados, están enojados o simplemente porque quieren algo con alguien más.



Pero la encuesta reveló otras razones:



“Ya no estaba enamorado de mi… pareja”

“No estaba muy comprometido”

“Quería mejorar mi popularidad”

“Quería mayor variedad en parejas sexuales”

“Estaba borracho y no pensaba claramente”



¿Por qué esto es importante? Bueno, esto quiere decir que la infidelidad va más allá del amor (o falta de amor) entre una pareja. En realidad tiene más que ver con lo que siente el infiel consigo mismo y en qué tipo de situaciones se mete. Sería erróneo concluir que todas las infidelidades similarmente son el resultado de una falta primaria en la relación.



Entonces, ¿qué otros factores hacen una diferencia? La gente que era menos consciente, tenía menos probabilidades de engañar a su pareja, así como las personas inseguras. Y es que sentir inseguridad en una relación es clave para la infelicidad e insatisfacción.



Los investigadores también descubrieron que las razones típicas por las que los hombres y mujeres son infieles… ¡son reales! Los hombres en verdad lo hacen por deseo sexual y las mujeres porque no reciben lo que quieren en su relación.



Si a ti te engañaron… debes saber que algo SÍ hizo falta. Pero no en ti. En él. Y si quieres reparar lo que han dañado, es importante que haya buena comunicación primero.