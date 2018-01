¿Tu pareja te merece?

(SUN)

Habrás tenido un par de relaciones desastrosas, pero no tienes razón alguna para darte por vencida en el amor. ¿Qué cualidades diferenciarán todas tus anteriores relaciones por la que realmente te mereces?



Le interesan tus intereses: Si eres fan de ‘Juego de Tronos’, tu galán no está obligado a ver la serie. En cambio, sí debería escuchar tus charlas al respecto, no darte el avión cuando hablas de los 7 reinos, ni ponerte caras cada vez que le cuentas algo nuevo. Claro, si es de lo único que hablas, entendemos que se harte, pero aún así debería tratar de involucrarse un poquito. Si ni siquiera lo intenta, es probable que no esté interesado.



Te sientes cómoda con él: La confianza y el amor viene de dentro. Y aún así, cuando estás con el correcto, te sentirás cómoda con él y contigo misma. En términos generales, una buena pareja sabrá lo que mereces y te respetará hasta el último momento. Así te empujará a ser la mejor versión de ti y hasta mejorar en lo que puedas.



Es tu mejor porrista: En las gradas de la vida, tu pareja debería ser tu más grande fan. Y cuando estés triste o decaída, él debería ser tu roca y tu hombro. Un buen novio cree en ti incluso cuando tú no lo haces. Y a veces será molesto, pero a largo plazo es lo que necesitas para no sentirte sola.



No le tiene miedo a disculparse: ¿Quién tiene tiempo para un hombre que no puede admitir sus equivocaciones? Alguien que merezca tu afecto estará dispuesto a disculparse cuando sea necesario. Si alguien quiere decir ‘lo siento’ y describirlo de una manera honesta para mejorar su actitud y su relación, es porque tiene madurez emocional… ¿qué más necesitas?



Hace espacio en su vida para ti: Nunca deberías sentirte como un estorbo en su vida. El hombre correcto te dará la bienvenida a su mundo, te hará sentir cómoda en su hogar y hasta con su familia y amigos. Quien no comparte, no quiere.



Está cómodo con lo que haces: Pasar tiempo juntos es importante, pero también deberías sentirte cómoda con lo que hace en su tiempo libre. Si de plano no te agrada que salga a tomar con sus amigos TODAS las noches, es obvio que algo está mal. Y viceversa, si él no está cómodo con tu trabajo peligroso, ¿cómo crees que vayan a ser los conflictos?



No trata de arreglarte: Este podría ser el más importante: una pareja que merezca tu amor no tendrá la necesidad de cambiarte en lo absoluto. Y obviamente no te adora completita, pero sabe que tú, con todo y defectos, eres la mujer de su vida. Y quizá quiera arreglar tus niveles de estrés o hasta tu actitud negativa, pero no quiere hacerlo por ti, quiere que lo hagas tú misma.