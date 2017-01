Conoce los consejos para transportar mascotas de forma segura

(Tomada de la Red)

Personal de la Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros entrego recomendaciones en torno al uso de sendantes y caniles. Importante: Quienes no cumplan con la normativa arriesgan multa.Las mascotas son uno más de la familia y en verano esto no cambia. Por aquello, esta mañana la Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros realizó demostraciones este jueves con perros adultos y cachorros, para explicar las medidas necesarias para el cuidado de estos al ser trasladadas.Lo principal a considerar es que nunca se debe viajar con el animal en el asiento delantero o suelto al interior del vehículo. Quienes lo hagan, arriesgan multas de 0,2 a 0,5 UTM ($9.245 a $23.111), ya que esto aumenta la probabilidad de tener accidentes de tránsito.Por otro lado, se debe definir el modo de transporte en base al tamaño de la mascota. Si es un perro pequeño debe ir en una jaula/canil en el suelo del asiento trasero bien anclado con dimensiones de 30 cm sobre la cabeza del canino y que le permita girar y acostarse sin problemas.Si es mediano o grande debe usar arnés con dos puntos de amarre al cinturón de seguridad del asiento trasero.En el caso de los viajes extensos, lo aconsejable es realizar paradas al menos cada dos horas para que la mascota pueda beber agua, hacer sus necesidades y caminar.Nunca se debe usar el maletero para trasladar el animal, ya que se propicia la acumulación de calor y la mala ventilación. Dejarlo a solas al interior del vehículo con las ventanas abiertas tampoco es opción.En tanto, si bien el uso de sedantes es factible, esto no se recomienda ya que antes hay que asegurarse que la mascota está completamente sana y también hay que saber la dosis exacta del medicamento para que dure todo el viaje pero sin que sea excesiva. Además, se debe realizar un control veterinario antes de viajar y portar los documentos con las vacunas y antiparasitarios al día.Dada la ola de calor, lo adecuado es viajar en las mañanas o al atardecer cuando las temperaturas son más bajas. De esta forma, se evitan las máximas horas de calor que puede ocasionar una descompensación térmica, que en el caso de los perros puede darse con 20 a 22 grados de temperatura.Para quienes no viajen con su mascota y la dejan en casa, el animal debe dejarse a cargo de una persona de confianza para que la visite y cuide regularmente. Nunca se debe dejarlo solo, ya que esto puede derivar en trastornos de conducta a pesar de contar con las condiciones mínimas de alimento, temperatura y ventilación.Los hoteles de mascotas son otra posibilidad, pero el dueño debe conocer el lugar y verificar las condiciones del recinto, como el tamaño de los caniles y que apliquen constantes actividades recreativas.Fuente:http://www.latercera.com/noticia/conoce-los-consejos-transportar-mascotas-forma-segura/