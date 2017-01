Diferencias entre estar ocupado y ser productivo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Muchos de nosotros reconocemos que necesitamos aumentar nuestra productividad, pero hay quienes dicen orgullosamente que apenas pierden un minuto de su tiempo. Estas personas son las que siempre están ocupadas con algo y las que creen que, al trabajar constantemente, están en mejores condiciones de terminar las tareas en su lista de pendientes.



Pero debes saberlo: hay una enorme diferencia entre estar ocupado y ser productivo...



#1 La gente ocupada quiere aparentar que tiene una misión; las personas productivas tienen una misión

Para la gente ocupada, es todo sobre el aquí y ahora. Están más preocupados en cómo superar su día. Las personas productivas también cumplen con sus exigencias diarias, pero priorizan las tareas que se alinean con sus metas a largo plazo.



#2 Las personas ocupadas tienen muchas prioridades; las personas productivas tienen pocas

El principio de Pareto establece que el 80 % de los resultados deseados provienen del 20 % de tu actividad. Es decir, si tienes 3 prioridades, tienes prioridades. Si tienes 25 prioridades, tienes un lío.



#3 Las personas ocupadas se centran en la acción; las personas productivas se centran en la claridad antes de la acción

Las personas ocupadas saltan a la acción y apenas toman el tiempo para hacer una pausa y reflexionar. A veces se quedan atrapados en una rutina.



Ser productivo exige que pienses y encuentres maneras de que las cosas no solo se hagan más rápido, sino mejor.



#4 Las personas ocupadas hablan de lo ocupados que están; la gente productiva deja a sus resultados hablar

Este rasgo es el que más claramente marca la diferencia entre los dos. A la gente ocupada le encanta decir que tiene que hacer esto y luego terminar eso y más tarde iniciar algo más. Las personas productivas saben exactamente lo que necesitan hacer y no sienten la necesidad de andar comentándolo todo el tiempo.



#5 Las personas ocupadas hablan del poco tiempo que tienen; la gente productiva toma tiempo para lo que es importante

Si te permites practicar excusas, obtendrás mejores y mejores excusas... Las personas productivas no usan la falta de tiempo como pretexto: establecen sus prioridades y siempre actúan de acuerdo a ellas.



La productividad implica algo más que simplemente cumplir con tus tareas para el día. Ser productivo es ver el cuadro más grande y trabajar hacia tus metas cada día.



