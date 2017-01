Cinco mitos sobre la menstruación

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Aunque las mujeres tenemos un periodo desde la pubertad hasta la menopausia, no sabemos exactamente lo nos ocurre en ‘esos días’, pero lo que si sabemos son varios mitos que se han creado en torno a la menstruación y hoy te traemos algunos de ellos.



1.- Quizá este mito es el más común de todos. No puedes quedar embarazada durante la menstruación.



La realidad es que sí puedes embarazarte. Recuerda que el esperma puede sobrevivir dentro de lo vagina hasta 5 días. Entonces, si una mujer tiene sexo sin protección el último día de su regla y ovula 3 días después, puede perfectamente procrear un bebé.



2.- No debes hacer ejercicio durante tu período. Con el paso de las décadas este mito a perdido valor, pues en realidad realizar algo de actividad física en el periodo puede ser muy beneficioso. De hecho, ejecutar ejercicios de bajo impacto como yoga o pilates te permitirá liberar endorfinas y atenuar o incluso hacer que desaparezcan los dolores y calambres menstruales.



3.- No puedes mantener relaciones durante tu período. Tener relaciones en el período puede ser para muchas mujeres algo incómodo, aunque la realidad es que esta práctica es muy positiva para la salud; diversos estudios científicos han demostrado que es muy efectiva para aliviar los calambres menstruales y reducir los riesgos de padecer endometriosis, enfermedad muy dolorosa que sufren alrededor de 176 millones de mujeres en el mundo.



4.- No puedes ir a la playa o nadar en la alberca. Ese mito es muy recurrente, pero completamente falso, ya que la entrada de agua a la vagina es mínima. Sin embargo, deben usarse tampones porque si no se darramará la sangre en el agua.



5.- Es normal que las mujeres se depriman. La disminución hormonal relacionada con la menstruación, los cólicos y las molestias del sangrado pueden explicar cierto grado de irritación emocional, sin embargo, cuando la mujer no puede desempeñarse efectivamente en sus labores habituales, es en el síndrome premenstrual.