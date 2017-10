El perro que esperó que su dueño volviera

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El Refugio es una protectora de Almería que lleva más de 20 años rescatando perros en apuros. A pesar de su larga experiencia, los animales no dejan de sorprenderles, sobre todo por el amor incondicional que siempre muestran. Hace unos días, la protectora compartió una historia que eriza la piel y que, tal y como explican, “nos obliga a reflexionar sobre lo mucho que debemos aprender de una especie tan cercana a nosotros como los perros”.Nos estamos refiriendo a la historia de Aston Mastin, un perro abandonado en una rotonda de Almería que pasó 7 días esperando a que su dueño volviera a recogerlo.El Refugio ha querido compartir la historia de Aston Mastin a través del documental “Aunque me abandones, seguiré a tu lado”, que han colgado en su canal de Youtube y que ya lleva más de 25 mil visualizaciones.Demostrando su fidelidadComo explica el documental, a Aston Mastin lo abandonaron en una rotonda de Adra, Almería. Demostrando su fidelidad, el animal estuvo esperando 7 largos días a su dueño, pero éste no apareció. Por suerte, algunos vecinos le dieron de comer y le ayudaron. Debemos destacar a Salvador y Pili, las dos personas que no solo dieron la voz de alarma, sino que ayudaron al can.Una nueva familiaGracias a estos dos amantes de los animales y a la gente de la organización del refugio, que intercedió por él, Aston Mastin ya tiene una nueva familia. A partir de ahora, el animal vivirá en Madrid con dos niñas. Y aunque una de ellas tenía miedo de los perros, está encantada con su nueva mascota. En la imagen del principio puedes ver a Aston Mastin con su nuevo dueño.FUENTE: https://animalmascota.com/aston-mastin-el-perro-abandonado-que-espero-una-semana-a-que-su-dueno-volviera/