Cutting: Lo que hay que saber de esta peligrosa moda

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La adolescencia es una de las etapas más hermosas que podemos tener, pero también la más vulnerable, pues la falta de experiencia y los cambios emocionales que se tienen pueden hacerte presa fácil de modas o emociones que no sabes explicar como es el caso de el cutting.



Esta mal llamada moda entre adolescentes se trata de cortarse la piel con una navaja u objeto afilado, para dejar marcas o tatuajes en el cuerpo, principalmente en los brazos y muñecas.



De acuerdo con la psicoeducadora Dora Santos Bernard, el objetivo de esta práctica es provocar sufrimiento físico para sentir un “alivio” del dolor psicológico o, simplemente, placer momentáneo. Las personas que son más propensas a realizarlas son aquellas que padecen depresión, ansiedad, estrés, soledad y aislamiento.



Santos Bernard detalló que el 90 por ciento de quienes la sufren o conocen a alguien con este problema no saben qué hacer, por lo que ha publicado 2 libros sobre el tema (“Autolesión. Qué es y cómo ayudar” y “Llévame otra vez”) con el fin de difundirlo y proponer formas de prevenirlo y, en su caso, hacer un correcto diagnóstico.



La autolesión, explicó, es cuando una persona se daña el tejido epitelial del cuerpo, a través de cortarse, quemarse o golpearse, por lo menos 5 veces en un año, para poder equilibrar sus estados aflictivos, como enojo, soledad, miedo, frustración.



“Es más fácil sentir un dolor físico, cuidarlo y cubrir una herida física, que nadie la vea, que una herida emocional”, destacó la especialista egresada de la Universidad de las Américas al acotar que tienen resultado en el corto plazo, pero luego del desfogue viene la culpa, la vergüenza.



Una de las características de la autolesión es que se convierte en un ciclo, algo recurrente, porque las emociones se van acumulando (problemas familiares, escolares, de trabajo, de amistad, amorosas) y pueden llevar a esa acción si no se tiene autorregulación emocional.



Detalló que hay 2 tipos de autolesión: la típica y la atípica, en la primera están el 10 o 12 por ciento de los jóvenes que consiguen regular sus emociones de diferentes formas, no las mejores, como el alcohol, las drogas, la violencia o la autolesión.



Por su parte la autolesión psicótica es por un proceso delirante, en la que “escuchan voces” en su interior que les piden lastimarse, mutilarse, y son llevadas al hospital para atender la herida, lo que la diferencia de la primera, pues quienes sufren ésta lo que menos quieren es que se enteren que se están lastimando, acotó.



De los casos típicos, sólo el 5 por ciento llega al hospital y es porque “se les pasó la mano”, pero no por delirio, pues normalmente se hacen heridas superficiales, y si bien no es un intento de suicidio, esas personas son propensas a pensar en ello.



Cuando la autolesión ya no le resuelve la situación emocional, cuando alguien más se dio cuenta o cuando una persona se enteró y lo rechazó, entonces está más dispuesto a suicidarse. Por eso es importante conocer este problema, para tratarlo oportuna y correctamente.