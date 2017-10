Tips para elegir el gym ideal

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El entrenamiento físico ha cobrado gran popularidad en los últimos años, con más de 4 millones de usuarios en la industria de clubes deportivos y gimnasios, se ha convertido en parte fundamental del estilo de vida de los mexicanos.



La tendencia por un estilo de vida más saludable, en conjunto con la constante preocupación por la imagen y los graves problemas de obesidad que enfrenta México, son los principales factores que han detonado el interés de la población por incorporarse a un centro de acondicionamiento físico.



En ese contexto, la adopción de una cultura de bienestar representa una gran oportunidad para el sector fitness en México. Actualmente existen diversas opciones de cadenas de servicio de ejercicio especializado, sin embargo, son pocas las que satisfacen por completo las necesidades de los clientes.



La “personalización del servicio” es un concepto en auge por los millennials y que poco a poco ha sido adoptado por todo el público.



Representa la experiencia del cliente en su interacción con el gimnasio, donde las expectativas de saber si adapta las necesidades específicas del socio desde horarios, formas de pago, tipos de entrenamiento, entre otros representan la decisión para elegir un servicio de gimnasio.



Ante este panorama Anytime Fitness, la cadena de gimnasios con mayor crecimiento en el mundo, comparte 7 puntos esenciales que debes tomar en cuenta al momento de elegir entre la gama de gimnasios y aportar propuestas de valor para satisfacer las necesidades actuales de una vida fitness.



Servicio de entrenamiento personalizado



Los entrenadores personales acreditados son el diferenciador para iniciar un programa de ejercicios inteligente. Generan fidelidad de los socios que requieren de un entrenamiento especializado y único de acuerdo con sus metas personales.



Incorporar servicios complementarios



Un gimnasio equipado no sólo se refiere a la calidad de los aparatos, sino a los servicios agregados que aportan, desde mayor prestigio hasta ingresos extra, contar con servicio de fisioterapia, spa, sauna y vapor, regaderas personales, etc. Puede ser la diferencia de un buen gimnasio a un excelente gimnasio.



Clases grupales



Además de los servicios básicos como áreas de cardio y peso libre, es muy importante que proporcione actividades recreativas con un toque diferente, atractivo y divertido, de forma que los socios complementen sus rutinas diarias e interactúen entre sí como, crossfit, spinning, pilates, kick boxing, yoga, zumba, etc.



Incluir opción de bajo costo



En algunas ocasiones se dispone del tiempo pero no del presupuesto para hacer ejercicio. Proporcionar una membresía low cost es una opción de gran valor que se dirige a un sector mayor de la población, beneficiando tanto al público como al gimnasio.



Asesoría en nutrición



Para tener una vida saludable es necesario llevar una dieta especializada para complementar el ejercicio físico. Alistar personal calificado en nutrición puede ser de gran apoyo para los socios que quieren cambiar por completo su estilo de vida.



Tomar en cuenta los segmentos de la población



La mayoría de los gimnasios enfoca sus servicios al sector de los jóvenes y adultos de entre 18 y 45 años de edad. Sin embargo para adultos mayores e incluso niños, acercarse a actividades de acondicionamiento físico exclusivo, permite incrementar la confianza y seguridad de los gimnasios.



Sucursales



Un factor importante para los socios bajo los nuevos ritmos de vida, es contar con un gimnasio cercano mientras realizan sus diferentes actividades diarias, incluyendo viajes nacionales e internacionales. Tener acceso con una membresía a una distribución amplia de sucursales sin ningún costo adicional, es sin duda una ventaja competitiva frente a oros clubes.