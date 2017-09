¿Por qué los gatos traen animales muertos a casa?

(Tomada de la Red)

¡Kitty llegó a casa con un ratón muerto! Esa es una historia muy familiar entre los dueños de gatos. Este comportamiento tan descortés causa mucha intriga, más cuando nos consta que su envase de comida está al tope. Antes de decretar que tu gato es simplemente un asesino a sangre fría, los propietarios deben entender algunos hechos sobre lo que está impulsando esa conducta en su mascota.



Los gatos son, ante todo, cazadores de origen natural, como han demostrado estudios recientes. Se estima que en los Estados Unidos, los gatos matan a miles de millones de pequeños animales cada año. Pero eso no los convierte en animales malvados, y más bien hay que reconocer que están muy bien adaptados a un estilo de vida carnívoro.



Aunque los gatos fueron domesticados hace mucho tiempo, conservan los instintos de caza agresivos de sus ancestros salvajes, así como un sistema digestivo que les permite digerir la carne cruda.



Sin embargo, muchos gatos no comen sus presas, y a veces ni siquiera la matan. Las gatas esterilizadas son las más propensas a traer regalos sangrientos a sus dueños. Pero tienen sus razones.



En estado silvestre, las madres felinas enseñan a sus jóvenes hijos cómo comer su alimento, trayendo a casa la presa muerta o herida. Los gatos domésticos no son diferentes; pero en esta era moderna de gatos domésticos esterilizados, muchas felinas no tienen hijos a quienes transmitirle su sabiduría de caza.



Al traer un animal muerto a casa, tu gato está desempeñando su papel natural como madre y maestra. Tú, su amoroso dueño, representas su familia sustituta, y francamente, ella sabe que nunca hubieras podido atrapar ese delicioso ratón por tu cuenta.



Así que antes de castigar a tu gato por sus hábitos mortales, considera lo que su comportamiento realmente significa. Desde comer, hasta usar la caja de arena, los hábitos de los gatos se basan en un instinto de supervivencia altamente evolucionado.



Fuente:https://www.tekcrispy.com/2017/09/10/gatos-traen-animales-muertos-casa/