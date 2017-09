Lo que NO debes hacer en tu rutina de belleza

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Anteriormente te habíamos dado recomendaciones sobre las cosas que debes hacer para mejorar tu rutina de belleza.



Por eso hoy te queremos compartir las cosas que definitivamente NO deberías de hacer, porque podrías sufrir repercusiones graves como acné, arrugas prematuras y manchas en la piel. Así que evita estas tragedias de la belleza y sigue nuestras recomendaciones.



-Dormirte maquillada

Seguramente ya lo sabías, pero no nos cansamos de recordarte lo importante que es este paso. Durante todo el día vamos acumulando bacterias en nuestro rostro, y si sumamos que traemos encima productos químicos como el maquillaje, que si bien nos luce fabuloso e incluso algunos de estos artículos ayudan a reparar nuestra piel, al juntarse con agentes externos como el aire y el sol, pueden contaminarse y crear impurezas o infecciones cutáneas. Por eso es mejor que siempre retires tu maquillaje al finalizar el día.



-Lavar tu rostro de más o de menos

Hay chicas con cutis graso que suelen lavar su rostro tres o cuatro veces al día, para tratar de controlar el brillo de su piel y mantener su cutis limpio; sin embargo, esto es un error, ya que al lavar el rostro constantemente estamos estimulando a las glándulas sebáceas, provocando mayor cantidad de grasa en la piel.

Por otro lado existen personas que únicamente realizan este paso por las noches, pero eso también es una equivocación, ya que mientras dormimos, también vamos acumulando suciedad en la piel, nuestras almohadas, sábanas, y ropa contienen ciertas bacterias que se alojan en nuestros poros. Así que por favor no olvides lavar tu cara dos veces al día, en la mañana y por las noches.



-Tallar bruscamente

Un error muy común que todas hemos cometido, es que a la hora de desmaquillar nuestros ojos y pestañas, solemos tomar una toallita o un algodón con desmaquillante, e intentamos remover nuestro rimel waterproof y tallamos con fuerza, jalamos nuestras pestañas y frotamos bruscamente nuestros párpados.



Bueno pues este acto, puede hacer que te aparezcan arrugas prematuras, si así es las espantosas patas de gallo. Recuerda que la piel de esta zona es mucho más delgada y delicada que la del resto de nuestro cuerpo y por eso se debe de tratar con mayor cuidado y delicadeza. Opta por usar fórmulas de máscaras de pestañas que no sean resistentes al agua o que sean fáciles de quitar.



-Usar protector solar incorrecto

Anteriormente te comentamos sobre la importancia de usar protector solar en tu rostro, pecho y cuello, pero algo que debes hacer es usar el protector correcto, existen diferentes tipos de bloqueadores solares, hay unos que sirven para todo el cuerpo, otros que funcionan para el cabello y unos muy especiales que son para el rostro, estos últimos están formulados para cubrir las necesidades especícas de la piel de esta zona. Por lo general son de protección mayor contra los rayos UV y te ayudan a eliminar el efecto blanco que suelen dejarnos los protectores. Solo escoge uno que sea de alta duración y protección.



-Tomar muy poca agua

Todas dejamos de lado este punto; sin embargo, algo tan sencillo como beber la cantidad suficiente de agua que nuestro cuerpo necesita, va a resolver muchos problemas tanto de belleza como de salud ¿Por qué? Recuerda que una gran parte de nuestro cuerpo está compuesto de agua, así que si quieres lucir una piel, fresca, suave, saludable y radiante bebe tus dos litros de agua.