Cinco mitos sobre el desayuno

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Para la mayoría de nosotros desayunar como se debe, más que un hábito diario se convierte en una actividad solo para los fines de semana, de lunes a viernes nos conformamos con una café y en el mejor de los casos unas galletas para no estar con el “estómago vacío”.



Y si a esto le sumamos la creencia que el desayuno engorda, tenemos la justificación perfecta para no prestarle importancia a este momento del día, olvidándonos que gracias al desayuno reponemos la glucosa que se consume mientras dormimos, lo que le permite a nuestro cerebro arrancar el día con la energía necesaria para estar concentrados y mantenernos enfocados, y ni hablar de la importancia de darle a nuestros músculos el combustible que requieren para no sentirnos agotados.



A pesar de haber escuchado hasta el cansancio que el desayuno es la comida más importante del día, existen muchos mitos a su alrededor.



Recopilamos algunos de los más comunes para que no te saltes el desayuno y puedas evitar malestares digestivos a lo largo del día:



“El desayuno engorda” – FALSO



Las personas que no desayunan pueden tener mayor sobrepeso, esto se debe a que al saltarnos esta comida sentimos más hambre durante el día, lo que puede ocasionar que comamos en exceso y estemos más predispuestos a “pecar” entre comidas. Además, el ayuno prolongado favorece la ganancia de grasa y el aumento de peso, ya que nuestro cuerpo no sabe hasta qué momento recibirá alimento de nuevo, así que tiende a almacenar grasa de reserva.



Los 3 grupos de alimentos



• Frutas y verduras. Aportan vitaminas y minerales que ayudan al buen funcionamiento del cuerpo y fortalecen el cuerpo contra enfermedades.



• Cereales. Brindan energía (carbohidratos) para realizar las actividades del día. Los cereales integrales aportan fibra indispensable para la salud digestiva.



• Alimentos de origen animal y leguminosas. Alimentos que aportan proteínas para construir y mantener la masa muscular y grasa para asegurar funciones metabólicas del organismo. Incluye el grupo de los lácteos: leche, queso y yoghurt.



“Se recomienda desayunar sólo proteína” – FALSO



Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrimentos esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana, y esto incluye los 3 grupos de alimentos (Cereales; frutas y verduras; y leguminosas y alimentos de origen animal). También es importante tener presente que el consumo de proteínas debe ser limitado en cada persona, ya que todas aquellas proteínas que no se necesitan son filtradas por los riñones, por lo que si consumimos proteínas en exceso los pondremos a trabajar más de la cuenta.



“Para no estar inflamado todo el día, se deben evitar los lácteos en el desayuno” – FALSO



El desayuno es buen momento para incluir alimentos imprescindibles en una alimentación correcta, tales como los lácteos y sus derivados (leche, yoghurt, quesos, etc.). Incluir yoghurt con probióticos, como el nuevo Activia Semillas Selectas, es una excelente opción para cuidar tu salud digestiva con una mezcla de semillas, frutos y los miles de millones de probióticos exclusivos ActiRegularis, además es un complemento adecuado para incluir en tu desayuno ya que sólo aporta 160 Kcal.



“Desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo” – FALSO



Aunque el desayuno deber ser basto, éste debe aportar entre el 20 y 25 % de la energía total que se requiere durante el día. Una mujer en promedio debe consumir mil 600 Kcal diariamente por lo que su desayuno debe aportar aproximadamente 350 Kcal.



“Hacer ejercicio en ayuno es mucho mejor para quemar calorías” – FALSO



Nada peor que poner una máquina a trabajar sin la gasolina necesaria, y en nuestro caso hacer ejercicio sin desayunar puede provocar que perdamos masa muscular. Una colación adecuada permite obtener la energía necesaria para desempeñarnos de manera óptima durante la actividad física. Algunas colaciones ideales son las siguientes: Una fruta con 10 almendras, o una fruta con queso cottage, 1 Activia Semillas Selectas, o 4 piezas de galletas integrales con queso panela.



En resumen, aquellas personas que desayunan suelen ser más ordenadas y saludables, pero ¿Por qué desayunar es una buena idea? Las personas que desayunan generalmente toman decisiones saludables todos los días, desde tener una dieta más balanceada, incluyendo alimentos más nutritivos y bajos en grasa, hasta ser más estructurados y ordenados, lo que les ayuda a controlar su apetito durante el día, y como un gran plus, toman más agua simple.



¡Así que ya lo sabes, no te saltes el desayuno!