Enfermedades cardiacas más comunes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los ataques al corazón no discriminan por género, edad o raza. Puede sucederle a una persona saludable o joven, como a una mujer de edad adulta.



El gran problema de esto, es que son cada vez más mujeres que sufren de presión alta y altos niveles de colesterol que las ponen en mayor riesgo… ¡y ellas no lo saben! Por suerte, hay mucha información a nuestra disposición, que ya podemos prevenirlo.



Hipertensión



Casi la mitad de las mujeres de más de 45 años sufren de hipertensón. ¿Por qué es un problema? Con el tiempo, la presión elevada puede hacer que las arterias pierdan flexibilidad, dificultando así la circulación de la sangre. Esto también puede dañar los vasos sanguíneos, posiblemente resultando en ceguera, fallas renales o formación de placa.



Ahora en día es más común la hipertensión porque el sobrepeso ha incrementado. Los kilos de más afectan al cuerpo, incluyendo las arterias. Y ser sedentaria, comer mucha sal y tener mal historial familiar con diabetes o psoriasis, te ponen en riesgo.



Cómo se siente: Nada. Pero si de repente te sientes mareada, tienes la visión borrosa y dolores de cabeza frecuentes, consúltalo con tu doctor.



La buena noticia es que ciertos cambios en tu estilo de vida pueden ayudarte a evitar mayores problemas, tales como: 1200 miligramos de sal al día, hacer ejercicio, manejar el estrés y comer bien.



Palpitaciones



Un ritmo cardíaco acelerado puede dar miedo, pero en la mayoría de los casos no es la gran cosa. Usualmente son el resultado de factores de estilo de vida como: estrés, mucha cafeína, deshidratación o el uso de descongestionantes. Pero deberías checarlo con un doctor porque puede ser señal de hipertiroidismo o arritmias.



Cómo se siente: Un ritmo cardíaco acelerado… incluso cuando estás descansando. En casos extremos puede causar desmayos y mareos.



Si es tu primera vez, asegúrate de tomar mucha agua y evitar cafeína. Si persisten, consúltalo con tu doctor para que te haga un electrocardiograma.



Colesterol alto



El colesterol no es tan malo… aunque no lo quieras creer. Alguna parte de esta sustancia grasosa en tu sangre ayuda a producir hormonas como el estrógeno. Y una prueba de colesterol mide 3 elementos: LDL (el mal colesterol), HDL (el buen colesterol) y los triglicéridos, la grasa que satura las arterias.



Una tercera parte de las mujeres a nivel mundial vive con colesterol alto gracias al sobrepeso, vida sedentaria y mala alimentación. Así como menopausia y predisposición genética.



Cómo se siente: Desafortunada o afortunadamente no tiene síntomas



Hazte pruebas. Si tus niveles son normales, hazlo 5 años después y luego cada año a partir de la menopausia. Trata de incluir una buena alimentación a tu dieta y de hacer ejercicio 5 veces a la semana.