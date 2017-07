Chyno Miranda embajador de Semana de la Moda Masculina de NY

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Chyno Miranda está dejando su marca no solo en la música, sino también en el mundo de la moda.



El cantante venezolano de música urbana, hasta hace poco parte del exitoso dúo Chino y Nacho, participa actualmente como un embajador de la Semana de la Moda Masculina de Nueva York. Es el segundo artista latinoamericano en recibir el título, después de J Balvin.



“En lo personal es mi primera vez en la Semana de la Moda de Nueva York y me parece emocionante poder vivir esta experiencia y aprender más de la moda, así como la posibilidad de ser un embajador para mi público latino”, dijo Chyno el martes a la AP en un correo electrónico.



“Soy amante de dos tipos de estilos: el ‘street fashion’ (moda de calle) y también del estilo elegante clásico. Me gusta explorar estos dos mundos y darle mi toque original y genuino. Me gusta expresar con mi ‘outfit’ (atuendo) lo que siento por dentro”, añadió el intérprete, que en su papel de embajador actuará como un vocero y asistirá a los desfiles del evento.



El mes pasado Chyno lanzó su primer sencillo en solitario, “Quédate conmigo”, con Gente de Zona y Wisin.



Hoy se une a una lista de embajadores previos de la Semana de la Moda Masculina que incluye al beisbolista Matt Harvey, el basquetbolista Dwayne Wade, el actor Jerry O'Connell, el patinetero Shaun White y el modelo Kellan Lutz, entre otros.