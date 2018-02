¿Para que sirve un microchip en las mascotas?

(Tomada de la Red)

Últimamente la implantación de un chip en algunas mascotas se ha convertido en una herramienta vital para evitar pérdida, abandono o robo del animal.Es una micro cápsula incrustada asépticamente bajo la piel de la mascota que provee un número de registro único detectable con lectores electrónicos para la seguridad de su mascota.Este es un pequeño dispositivo electrónico con un tamaño similar al de un grano de arroz, que contiene información muy importante de la mascotas en caso de que esta se pierda, como son un número de identificación que está asociado a su propietario y el cual se puede consultar en el registro civil de mascotas.Está compuesto por pequeños elementos, los cuales no son perjudiciales para las mascotas y no causa reacciones alérgicas, este chip se implanta en el animal mediante una inyección en la zona dorsal, el cuello o detrás de la oreja izquierda y esto se debe a la facilitad de encontrar el dispositivo en esas zonas del cuerpo.El microchip es un dispositivo de radiofrecuencia pasiva que solo se activa cuando esta cerca de un escaner, es por esto que no es un dispositivo de rastreo, ya que no emite señal y no tiene batería, este pequeño pero útil dispositivo no solo permite identificar a tu mascota, sino que además es útil para consignar la información más importante de la evolución física y la historia clínica del animal, como los son vacunas, tratamientos de la mascota y desparasitaciones.Cabe mencionar que la vida útil de este elemento es aproximadamente de 25 años y una vez implantado no queda duda de la identidad del animal de por vida.La implantación de este elemento es rápida, sencilla y poco dolorosa para la mascota, así que ya sabe si es usted de los que tiene una mascota en casa y no conocía este dispositivo, es indispensable pensar en implantar uno al animal, ya que este es una herramienta importante dado el caso que su mascota se pierda.Este elemento además es indispensable porque permite proteger a las mascotas ante el abandono o extravió y desmotivar a quienes se dedican a robar mascotas y su posterior reventa.Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/microchip-para-mascotas-proteccion