En busca de un nuevo look para la mujer

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Con la finalidad de que las mujeres mexicanas luzcan mejor y sin necesidad de alguna intervención quirúrgica, el programa "No te lo pongas" en su edición nacional se prepara para que la audiencia se crea aquello de que "no hay personas fea, sino mal arreglada".



Olivia Peralta de la mano de Oscar Madrazo buscarán que ocho mujeres mexicanas cambien de estilo, de look y con ello su autoestima la recobren en el show que se transmitirá a partir del 13 de febrero próximo.



En palabras de Peralta, la finalidad del programa es hacer que las participantes recobren la autoestima perdida, pues considera que la confianza es el mejor accesorio que cualquier persona puede tener.