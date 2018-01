Tenga precaución con el exceso de calor en los perros

(Tomada de la Red)

La mayoría de los perros suelen amar los paseos al aire libre, jugar a la pelota e incluso salir a correr con su dueño en una sesión de ejercicio. Sin embargo, existe un enemigo que, sin usted saberlo, puede ocasionar graves problemas de salud en su mascota. El sol.Durante las épocas de verano y días soleados es común ver al perro jadeando más de lo usual. Es aquí cuando este debe tomar la primera medida. Tener agua potable cerca al animal para que no sufra de deshidratación.Un lugar sombreado puede evitar una insolación. Es recomendable que el perro, si está dentro de la casa, pueda moverse con libertad para buscar sombra.LeaKIENYKE.COM le da los siguientes consejos para que el can se mantenga en las mejores condiciones durante épocas soleadas.Evite los golpes de calorLos golpees de calor se producen por un aumento excesivo en la temperatura corporal del animal. A diferencia de los seres humanos, los perros no traspiran. Debido a este factor, se les hace realmente difícil controlar las altas temperaturas.No hay un líquido que recubra el cuerpo, como el sudor, para refrescar al can.Las altas temperaturas alteran la constitución de las membranas celulares ocasionando que los órganos del animal se deterioren.El sistema cerebral, intestinal, cardiovascular son los que empiezan a tener un bajo rendimiento.Las inflamaciones cerebrales se hacen propensas y tienden a estar acompañadas con hemorragias internas que llevan a convulsiones. Aquí la vida de su mascota está en un riesgo de muerte inminente.El animal también puede estar expuesto a presentar úlceras que vienen con vómito (en algunos casos con sangre) y diarrea.Los perros con pelo abundante son los que corren mayor riesgo.Si los síntomas nombrados con anterioridad persisten el perro podrá perder la función del corazón y una baja sanguínea, provocando un choque cardiogénico.RecomendacionesEvite los paseos largos y ejercicio excesivo.No deje al animal encerrado en un auto. Si es el caso, deje las ventajas abajo o encienda el aire acondicionado.Los perros obesos son más tendenciosos a recibir estos choques de calor. Mantenga en buena forma al can.Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/es-malo-el-calor-para-los-perros