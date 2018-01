Consejos para evitar que tu mascota sufra con el ruido de los petardos

(Tomada de la Red)

Al igual que durante una tormenta, nuestras mascotas lo pasan mal con el estruendo ocasionado por petardos y fuegos artificiales. Estos artefactos de pirotecnia son un recurso habitual durante las celebraciones navideñas. Por ello, te enseñamos una serie de trucos que puedes emplear para calmar a tu mascota y evitar el estrés al que se ve sometida a causa del ruido.PerrosNuestros amigos caninos son algunos de los animales que más sufren con los artefactos pirotécnicos. Se ponen muy nerviosos, aumenta su nivel de estrés y tienden a esconderse. Algunos canes lo pasan tan mal que hasta pueden sufrir ataques de ansiedad y convulsiones. Aunque no existen soluciones milagrosas, sí podemos hacer una serie de cosas para ayudarles a sobrellevar la situación.No lo dejes solo en casa. Lo más importante es no dejar al perro solo en casa durante las fiestas. Además, debes procurar que pase la mayor parte del tiempo en una zona lo más alejada posible del ruido. Si está acostumbrado a un transportín que asocia a momentos agradables, como viajes en los que está cera de ti, deja que se meta en él.Protégelo del ruido. Otro truco sencillo para controlar el temor que los ruidos pirotécnicos infunden en tu can, es envolverlo en una manta o toalla, y mantente cerca suyo hasta que acaben.Transmítele calma. Ver que su dueño está tranquilo y sosegado le transmite la misma sensación al can. Si ve que te pones nervioso, él probablemente también lo estará. Lo más adecuado es actuar con normalidad, para no reforzar el comportamiento que queremos evitar.Oculta el ruido con otros sonidos. Encender la radio o la TV o poner música tranquila nos ayudará a tapar el ruido de petardos y ruidos artificiales. Además, en Youtube puedes encontrar gran variedad de vídeos con sonidos y música relajantes especialmente pensada para perros.GatosMás de la mitad de los gatos padecen fobia a los dispositivos pirotécnicos, un temor que les genera una sensación fuerte de angustia y aumenta las posibilidades de extravío. Al igual que existen trucos para calmar a los perros en este tipo de situaciones, también podemos seguir una serie de pasos para ayudar a nuestros amigos felinos.Proporciónale un lugar seguro. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que nuestro gato goza de una estancia tranquila dentro de casa, en semioscuridad y segura. La penumbra calma a los felinos. Bajar un poco la persiana y correr las cortinas evitará que las luces de los fuegos artificiales y cohetes se cuelen en casa y atemoricen al animal.Reduce el ruido. Al igual que con los canes, encender la radio o poner música especial para gatos nos ayudará a camuflar el exceso de ruido. Mantener las ventanas cerradas y las persianas bajadas también nos servirá para aminorar el ruido dentro de casa.Déjale una caja de cartón. Las cajas proporcionan un refugio caliente y ayudan a los gatos a reducir el estrés, además de mejorar su relación con otros felinos. Una simple caja de cartón, colocada de lado y con una manta en su interior o alrededor, será el refugio perfecto donde tu gato se sienta seguro y a salvo de los ruidos pirotécnicos.Hormonas sintéticas. Para los gatos más miedosos y que peor lo pasan con el ruido, existen unas feromonas felinas que están a la venta en la mayoría de clínicas veterinarias y tiendas especializadas. No obstante, se recomienda realizar una consulta con el veterinario antes de tomar la decisión de suministrar este tipo de producto a nuestro felino.Fuente:http://www.diarioinformacion.com/vida-y-estilo/mascotas/2017/12/26/evitar-mascota-sufra-ruido-petardos/1971940.html