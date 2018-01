Restaurante típico de Bangkok recibe estrella de Michelin

BANGKOK, Tailandia(AP )

Luego de más de tres décadas manejando su wok en una modesta cocina al aire libre, usando carbón y anteojeras para protegerse, una chef tailandesa alcanzó renombre internacional cuando su restaurante recibió una estrella Michelin.



Supinya Jansuta, más conocida como "Jay Fai", es una de 17 chefs de Bangkok cuyos restaurantes fueron reconocidos por Michelin en una guía publicada el mes pasado que representa su primera incursión en este país.



Su restaurante, llamado también Jay Fai, figura a menudo en guías de viaje internacionales, pero es mayormente ignorado por los tailandeses, que consideran que cobra demasiado por platos tradicionales baratos.



Una revisión más detenida de los platos de esta chef de 72 años, sin embargo, indica que emplea pescados frescos e ingredientes de primera calidad.



“La gente dice que Jay Fai cobra demasiado”, expresó Oliver Irvine, editor del semanario en inglés BK Magazine, que hace reseñas de los restaurantes de Bangkok. “Es un cuchitril que cobra entre 24 y 31 dólares por su famoso omelet de cangrejo, que se puede comer en la calle por mucho menos”.



“Pero cuando lo abres, te das cuenta que tiene el cangrejo más fresco de la ciudad”, agregó.



Jay Fai es el único restaurante de Bangkok que la guía incluye en la categoría de “comida callejera” que recibe una estrella.



“Jay Fai es un sitio que entusiasma tanto a los conductores de taxi como a los entendidos y es fácil ver por qué”, dice la reseña del restaurante de Michelin.



Bangkok es famosa por la calidad de su comida callejera, ofrecida en puestos que venden desde los típicos fideos tailandeses hasta la picante sopa tom yum gong.



Los puestos, con mesas metálicas plegables y destartalados bancos de plástico, son el destino obligado de los turistas aventureros o que no tienen mucho dinero.



En los últimos meses, no obstante, las autoridades en este país gobernado por los militares, que consideran estos puestos un irritante ilegal, han ordenado que desaparezcan de ciertos barrios.



Ningún restaurante recibió tres estrellas, la calificación máxima de Michelin.



Tres recibieron dos: el restaurante indio Gaggan, el francés Le Normandie y uno europeo, Mezzaluna. Jay Fai es uno de 14 que obtuvieron una.



Siguiendo el ejemplo de otros países asiáticos, el gobierno tailandés destinó 4,1 millones de dólares el año pasado a la confección de guías Michelin sobre Tailandia por cinco años.



Michelin afirma que la guía de Bangkok fue hecha “en forma independiente y anónima” por su equipo de comentaristas.



Jay Fai se declaró feliz de haber recibido una estrella, pero se preguntó por qué se demoró tanto.



“Llevo 30 o 40 años cocinando. No entiendo por qué llegó recién ahora”, señaló. “Me alegro de que empiecen a reconocer a Tailandia y a los chefs tailandeses”.



“Espero que más tailandeses ganen el premio el año que viene. No hace falta que se lo vuelvan a dar a Jay Fai”, añadió mientras mezclaba expertamente vegetales en su wok.



Desde que recibió la mención, hay mucho más revuelo en el tradicionalmente tranquilo restaurante. Está abierto desde las tres de la tarde hasta las dos de la mañana. Mucha gente empieza a hacer cola antes de que abra. Se llena rápidamente y es común que alguien no pueda sentarse.



Después de hacer cola por dos horas, David Goldman, turista estadounidense de Los Ángeles, finalmente pudo comer y se fue satisfecho.



“La comida era realmente fresca. Fue probablemente la mejor comida tailandesa que tuve en mi vida”, expresó. “Mi única recomendación para todo el que quiera venir es que se traiga un libro” para matizar la espera para entrar.