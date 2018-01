¿Por qué hay cólicos sin menstruación?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El 90% de las mujeres reportan al menos UN síntoma de PMS, o también conocido como Síndrome Premenstrual. Y cualquier encuesta informal entre mujeres te dirá que los cólicos son el peor síntoma de todos.



Pero, ¿qué sucede si sufres cólicos, pero no estás menstruando? Los cólicos del síndrome premenstrual típicamente ocurren duran los 5 a 11 días antes de la menstruación. Y si esto no sucede a días antes de tu ciclo… podrías tener otro problema pélvico.



Endometriosis



La endometriosis ocurre cuando el tejido del revestimiento uterino, el cual típicamente responde a las fluctuaciones hormonales, y sangra como resultado, se implanta en otro lugar de la pelvis. Esto puede causar mucho dolor, incluyendo cólicos diabólicos sin sangrado.



Aunque la causa de la endometriosis no es clara, la condición afecta a millones de mujeres a nivel mundial.



Quistes



Los quistes ováricos son sacos llenos de fluidos o bolsillos que ocurren en o sobre los ovarios. La mayoría de las mujeres experimentan un quiste al mes, y muchas no sienten incomodidad alguna. Pero cerca del 8% de las mujeres desarrollarán quistes tan grandes, que requerirán tratamiento o cirugía.





Hay muchos tipos de quistes que pueden causar cólicos, inflamación y dolor. La mayoría desaparecen solos, pero otros necesitan tratamiento.



Fibroides uterinos





Estos tumores musculares benignos pueden causar cólicos, inflamación, dolor durante el sexo y presión urinaria o intestinal. Se estima que sólo una tercera parte de las mujeres con fibroides, sabe que los tiene.



Cicatrices



Si te han hecho alguna cirugía abdominal, obviamente tendrás cicatrices, las cuales pueden provocar cólicos en algunos casos. A esto se le llama Síndrome de Asherman y es una condición muy rara causada por algún trauma en el útero, tales como cesárea, infecciones uterinas o procedimientos quirúrgicos.



Cáncer de ovario



Cada año, se diagnostican 22 mil casos de cáncer de ovario, el quinto cáncer más mortal de mujeres. El cáncer de ovario es raro, pero es un cáncer MUY agresivo con síntomas vagos como: dolor, inflamación, cólicos y sangrado irregular. De hecho, los síntomas pueden confundirse con problemas digestivos.