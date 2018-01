Alternativas para bajar de peso sin sentir que estás a dieta

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Es habitual comenzar el año lleno de propósitos positivos, uno de los más comunes es perder peso, ya sea el que hemos ido acumulando a lo largo de los años o aquellos kilos extras que ganamos al finalizar el año.



Para que este año no abandones tu propósito de perder peso Smucker’s te comparte 6 sugerencias que te pueden ayudar a lograrlo sin sentir que estás a dieta:



Desayuna todos los días



Si eres de los que creen que no desayunar te ayudará a bajar de peso, estás equivocado, sucederá justamente lo contrario. No desayunar te hará sentir sin energía y de mal humor durante la mañana, por lo que es probable que sea más fácil caer en antojos o llegar a la siguiente comida con tanta hambre que acabarás comiendo en exceso y haciendo elecciones poco saludables.



Tu desayuno no tiene que ser complicado o desabrido para ser saludable, algunas alternativas pueden ser: yogurt natural sin azúcar con media cucharada de mermelada baja en calorías, pan integral con jocoque (en lugar de mantequilla para evitar las grasas saturadas de la mantequilla) y una cucharadita de mermelada baja en calorías para disfrutar sin sentir que estás a dieta.



Fracciona tu alimentación en 5 comidas



Consumir las 3 comidas principales y 2 refrigerios te ayudará a mantener a tu metabolismo activo y a no sentir hambre durante el día. Algunas alternativas de refrigerios son: almendras, nueces, yogurt natural bajo en grasa y sin azúcar, frutas y verduras de preferencia naturales y con cáscara.



Incluye frutas y verduras



Incluir al menos 5 frutas y verduras en tu alimentación diaria te ayudará a comer menos de otros alimentos con más calorías, además de obtener todos los beneficios que te proporcionan.



Para ayudarte en la pérdida de peso, comienza tus comidas principales con una ensalada; no agregues aderezos cremosos y si te gustan los aderezos agridulces, puedes preparar una vinagreta casera mezclando aceite de oliva y un poco de vinagre.



Hidratación



Consume alrededor de 8 vasos de agua al día, ten presente que es común confundir la sensación de hambre con sed.



No te saltes la cena



Saltarte la cena no te va a ayudar a bajar de peso, busca una cena ligera, baja en grasa y alimentos irritantes. Si te gustan los alimentos dulces, puedes incluir mermelada baja en calorías en tus platillos, ya sea untada en un pan, con tu yogurt, como parte de un aderezo de ensalada o en una salsa agridulce.



Ejercicio



Practica ejercicio de forma regular, al menos 4 veces a la semana durante al menos 30 minutos. Elige un ejercicio que te guste y disfrutes para que se convierta en un hábito y no lo abandones.



No te desanimes, perder peso es un proceso que requiere de tiempo y compromiso, pero vale la pena, notarás la diferencia no solamente en tu apariencia, sino también en tu nivel de energía, salud y calidad de vida.