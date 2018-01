Esto es lo que gastas al tener Netflix y Spotify

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Prefieres pagar Netflix que tele por cable o usas Spotify en lugar de comprar CDs para escuchar música? Tal vez no estés ahorrando tanto como estás pensando.



De acuerdo con el estudio Hábitos de los usuarios de internet en México 2017 realizado por la Asociación de Internet.mx, en México había 70 millones de internautas para finales de 2016.



Conforme más mexicanos comienzan a utilizar Internet, los hábitos de consumo han ido cambiando. El 37% de los encuestados señaló que ve películas o escucha música en línea en comparación con el 10% que lo hace por medios tradicionales; otro 49% combina ambos medios.



Actualmente, muchos servicios en línea están emigrando a suscripciones mensuales, por ejemplo, en lugar de comprar una licencia de software, contratas el programa por un año. O en las tiendas de aplicaciones, si quieres las funciones más avanzadas de una aplicación ya no se compra, se hace por suscripción explicó Joan Lanzagorta, especialista en finanzas personales.



“Eso está provocando que la gente se suscriba a muchos de esos servicios. Entonces, si uno no se da cuenta pueden terminar por representar un gasto significativo”, agregó Lanzagorta, creador del sitio Planeatusfinanzas.com.



Señales de alerta



Aunque los gastos hormiga son imperceptibles al presupuesto corriente, suelen significar una cantidad de recursos que llegan a ser considerables, señaló Leonardo González, analista de Real Estate de Propiedades.com.



“Esto podría ser muy relevante para incrementar el ahorro, aportar un enganche o incluso remodelar tu casa”, destacó González.

Evitarlos también podrían ayudarte a pagar la renta de un lugar mejor ubicado o más cercano a tu trabajo.



Por ejemplo, si consideramos a una persona que se encuentra inscrita a Netflix, Spotify, HBO, Youtube Red y algún servicio de videojuegos como Xbox Gold, podría estar gastando alrededor de 600 pesos mensuales sólo con la suscripción básica; lo que representa un gasto anual de alrededor de 7,000 pesos.



Esta cifra podría incrementarse mucho más si tienen contratados los planes familiares o paga suscripciones adicionales por ejemplo en otros sitios de películas o series en línea.







“Una recomendación es tener claro qué servicios tienes contratados y esto es relativamente fácil, porque los cargos te aparecen en la tarjeta de crédito o en la tarjeta de débito en donde se está domiciliando”, apuntó Joan Lanzagorta.



“Uno puede ver simplemente los estados de cuenta si uno empezó a salirse de control en este tipo de gastos y ver qué servicios está realmente utilizando y cancelar las cosas que no estén agregando valor a nuestra vida o que no esté utilizando como debería”, indicó.



Y concluye que lo más importante es que si estamos haciendo un gasto, tiene que ser un gasto consciente, que por hacerlo nos estamos endeudando o no lo estemos usando para otras cosas que podrían ser más importantes.