Tres consejos de belleza para iniciar el año con todo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El 2018 ya está aquí y es hora de que revalúes tus hábitos. Con el invierno y las bajas temperaturas tanto tu piel como tu cabello se ven afectados, por ello hay que conocer cómo cuidar tu cuerpo en este comienzo de año.



Cortar por lo sano… tu cabello



Todas las personas pasan por esta difícil decisión en algún momento, en esta terrible etapa debes de saber 2 cosas:



Que tu cabello necesita sanearse y



Que la moda apuesta por las melenas cada vez más cortas.

Una vez que te encuentras en esta encrucijada vital, muchas veces incrementada por cambios fuertes o importantes en tu vida como haber dejado una relación, haber cambiado de trabajo o simplemente empezar un nuevo año, acudes a la peluquería sin tener muy claro qué es lo que quieres o si de verdad estas preparada para cortar tu cabello.



Si lo que quieres es sanear tu cabello, opta por una melena a la altura de las orejas. Sí, puede que pienses que es demasiado corto, pero es chic, celebrities como Taylor Swift que comenzó cortando su larga cabellera poco a poco y pasando por varias tendencias como los long bob hasta un bob súper rebajado y ahora luce un look bastante corto y desvanecido.



O bien puedes optar por el uso de mascarillas capilares, las cuales te ayudaran a darle vitalidad y movimiento a tu cabello, enfócate en las necesidades especiales de tu cabello y de esta forma sabrás que tipo de mascarilla utilizar, e incluso puedes optar por diversos tratamientos capilares.





El iluminador será tu arma secreta



Cada año aparecen diferentes tendencias de maquillaje; tras el largo reinado del contouring, lentamente fue cobrando protagonismo el strobing.



El iluminador puede convertirse en toda una varita mágica que bien utilizada, puede llenar tu rostro de matices que harán que parezca que no llevas nada de maquillaje y que simplemente irradiarás belleza.





Ampliar la mirada, hacer que la nariz parezca más fina y redondeada o conseguir que los labios llamen mágicamente la atención de todas las miradas.



Vayas a donde vayas, lleva siempre en el bolso un iluminador, ya sea fluido o en polvo, y retoca tu maquillaje siempre que quieras, brillarás como una estrella.







No saltarse nunca la mascarilla y limpieza facial semanal



Mascarillas hidratantes o detox, que aporten algo de vitaminas la piel… Cada vez existen más mascarillas y cada una puede conseguir un efecto diferente en tu piel; si no eres capaz de elegir sólo una, pruébalas todas a la vez con el multimasking.



Cada parte del rostro tiene unas necesidades concretas así que usar una mascarilla diferente en cada zona puede convertirse en el secreto de belleza que te haga conseguir una piel perfecta.



Además, incluye en tu rutina de belleza diaria un sérum que te ayude a luchar contra los efectos de la contaminación, la radiación UV o los radicales libres.



Así podrás mantener por más tiempo los efectos de una limpieza facial y presumir de una tez más brillante.



Ha llegado el momento de tomarte en serio el cuidado de tu piel y cabello, debes de comenzar a utilizar productos que sean específicos para tus necesidades….



Pasa de modas y escucha a tu piel. Sigue rutinas de belleza, no te saltes pasos y confía sólo en buenos productos; y ¿por qué no comenzar a seguir a nuevos bloggers de belleza que en verdad estén comprometidos con darte información confiable?



Con información de Canipec