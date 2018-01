Cinco síntomas físicos de ansiedad

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Te preocupas demasiado? Quizá piensas inconscientemente que si te preocupas lo suficiente, puedes prevenir que sucedan cosas malas. Pero la realidad es que si te preocupas demasiado, tu cuerpo puede llegar a sorprenderte. Y es que la preocupación excesiva puede provocar síntomas de una mala salud.



En medio de las preocupaciones podrías sufrir ansiedad (incluso pánico) durante varias horas. Y esto puede afectarte TANTO que perderás el apetito, tus hábitos cambiarán y hasta tu trabajo y vida personal podría verse afectada. Pero, ¿qué hay de tu cuerpo?



Dificultad para dormir



Si te cuesta mucho trabajo dormir o no descanses bien, puede que sea culpa de tu ansiedad. Para muchos, la ansiedad causa insomnio, pues la gente piensa en muchas cosas a la hora de irse a la cama. Entre preocupaciones y responsabilidades, es fácil perder el sueño.



Gases/Eructos frecuentes



Es completamente normal tener muchos gases o eructos cuando sientes ansiedad. Uno de lso cambios físicos que suceden es el incremento de ácido en el estómago, causando problemas intestinales, así como mucho aire.





Diarrea



SI has experimentado diarrea y no sabes porqué, puede ser culpa de tu ansiedad. Los problemas gastrointestinales como: diarrea, estreñimiento o incomodidad en general pueden ser el resultado de un desorden de ansiedad, pues, como sabrás, el sistema nervioso se comunica directamente con tus intestinos.



Fantosmia



Aunque las alucinaciones visuales pueden ser síntoma de ansiedad, hay otro tipo de alucinaciones que seguramente no conocías: alucinaciones olfativas; es decir, oler algo que no está ahí.



La gente a veces huele algo extraño (que no existe o no está ahí) antes de tener un ataque de ansiedad o pánico. A esto se le llama fantasomia.











Pies y manos frías



Si tienes un desorden de ansiedad, sería bueno tener calcetines y guantes cómodos y cálidos, pues uno de los síntomas de la ansiedad es tener los pies y manos frías.



Cuando sentimos ansiedad, la adrenalina liberada en el cuerpo causa diversos cambios físicos para combatir del peligro o huir de él. La sangre de los pies, manos y abdomen se dirigen a los grupos musculares como músculos y caderas para reflejo de emergencia.