Cómo hacer una dieta de eliminación

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La comida es gasolina. Todos lo sabemos… pero hay gente que prefiere evitar ciertos alimentos. En casos de alergias, intolerancias y sensibilidades, ciertos alimentos provocan síntomas incómodos como inflamación, gas, diarrea, estreñimiento y deficiencias nutritivas. Y, a veces, también provocan migrañas, acné, dolores musculares, cambios de humor, etc.



Es por eso que la gente utiliza la “dieta de eliminación,” una dieta que te ayuda a identificar los alimentos que no le gustan a tu cuerpo y eliminándolos o reemplazarlos por otras fuentes de energía.



Si crees que estás sufriendo de una alergia, sensibilidad o intolerancia, sería bueno intentarlo. Después de todo podría hacer una GRAN diferencia.



Primero háblalo con un especialista

Antes de hacer una dieta de eliminación, es importante consultarlo con un profesional para asegurarse que vas a hacerlo de la forma correcta. Si decides eliminar el glúten, será difícil contar con la fibra suficiente. Y si eliminas los lácteos, podrían disminuir tus niveles de calcio y vitamina D.



También es importante hablar con tu doctor sobre cualquier otro problema que hayas tenido en el pasado como ansiedad o un desorden alimenticio.



Determina tu base

Antes de empezar una dieta de eliminación, mantén un diario de alimentos y síntomas para ayudarte a identificar patrones entre hábitos alimenticios y síntomas. Esto te ayudará a identificar lo que debes eliminar.



El momento correcto

Será fácil querer empezar el siguiente lunes… pero no lo hagas. Come normalmente, registra tus síntomas y empieza a planear. Durante el primer día de tu dieta, deberías saber EXACTAMENTE lo que debes eliminar y los alimentos que debes reemplazar.



Elimina TODO de una vez por todas

Si decides intentarlo, es importante que elimines de tu cocina y de tu vida, ESOS alimentos que tanto daño te están haciendo. Sin embargo, debes hacerlo de la mano de un especialista y bajo supervisión. Después de todo estás eliminando uno o varios nutrientes que deben ser reemplazados.



Dale 1 o 2 semanas

Tu nutriólogo puede ayudarte a determinar el periodo de tiempo apropiado para tu dieta, la cual dependerá de los alimentos a eliminar. Sin embargo, tu cuerpo requiere una semana completa (o 2) para recuperarse de cualquier amenaza.



Será tentador renunciar al proceso, pero es importante ser perseverante. Muchas personas detienen su dieta porque creen que se sentirán mucho mejor después de empezar, pero al hacer esto, sólo te estás arriesgando a un desequilibrio.