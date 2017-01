Los mejores consejos que recibirás para bajar de peso.

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A veces todo lo que necesitas es un buen consejo para motivarte y lograr buenos resultados. Lo peor del caso es que encontrar un buen consejo es como encontrar una aguja en un pajar; son tan pocos que la mayoría vienen escondidos de los peores consejos que recibirás. Pero para eso estamos nosotras.



Entrena como un atleta: No me refiero a que te pongas a entrenar como lo haría un atleta, sino que lo hagas con el mismo propósito que ellos todos los días. Esta mentalidad te dará la habilidad de cambiar tu perspectiva de bajar de peso, hacia un entrenamiento con intención. Así subirás tu autoestima y te será más fácil tener y llegar a tus metas.



Nunca te compares con los demás: La comparación bien podría ser el ladrón de la felicidad, pero es muy difícil de resistir. Y créeme, no estás compitiendo con los demás, estás compitiendo contigo misma para ver cuánto puedes mejorar en el transcurso del año.



Haz lo que amas: ¿No te gusta correr? No lo hagas. Lo importante es que hagas algo que te haga sentir bien y feliz. Sé que es difícil, y tal vez requiere más tiempo de lo que tienes, pero si no lo haces, nunca verás al ejercicio como algo bueno para ti, siempre será una tortura.



Cómete ese chocolate: No tienes que eliminar los alimentos que te gustan para toda la vida. Y si tienes sobrepeso, te será mucho más difícil limitarte a lo que tanto te gusta. Cómete ese chocolate, pero no toda la barra. Cuando declaramos un alimento prohibido, se vuelve más atractivo. Es por eso que no hay que prohibirnos nada, lo que hay que saber es aprender a limitar nuestras cantidades.



Una dieta saludable no es la misma para todos: La dieta paleo le habrá funcionado a tu amiga, y quizá tu prima bajó 10 kilos dejando los lácteos, pero la clave de tu éxito será única. Y para eso tienes que poner atención a lo que ciertos alimentos te hacen sentir. ¿La comida te da energía o te hace sentir aletargada? Suena simple, pero tienes que encontrar la forma de aprovechar tu dieta.