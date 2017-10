¡Encuentra al infiltrado!

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Quién dijo que las fotografías antiguas tenían que ser aburridas? Todo lo contrario, y es que nos queda claro que para creatividad, no paramos en este mundo.Según menciona NotiNerd, el artista Neil Ladkin decidió colocarle algo de humor a algunas aburridas foto viejas, por lo que photoshopeo a personajes de la cultura pop en estas imágenes, y aunque algunos no están tan escondidos, es divertido ver cómo pasan desapercibidos, de hecho se ven tan incluidos en las escenas que no vas a notar la diferencia.FUENTE: De10.com.mx