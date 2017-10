Lo que debes saber de las chinches

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si alguna vez tuviste piojos, seguro sabes que la mera idea de tenerlos nuevamente te da una comezón horrible en la cabeza. Y aunque los piojos no son lo mismo que las chinches, ambos causan el mismo estrés y comezón que NADIE quiere tener en su vida.



Las chinches no son cualquier cosa, y con tan sólo pensar en tenerlas en tu cama podría ponerte a pensar en razones para quemarla. Y es que además de ser insectos, también son muy comunes.





Quieren tu sangre y se esconderán hasta conseguirla



Estos insectos ovalados y pequeños NECESITAN sangre humana para sobrevivir, así que permanecerán escondidos en grietas oscuras durante el día para salir a alimentarse por la noche.



Se encuentran comúnmente en muebles, cabeceras, cojines y, por supuesto, en la cama. No llegan de la nada, de hecho es normal que TÚ los traigas a casa a través de maletas, ropa o bolsas, y pueden encontrarse en hoteles, moteles, autobuses, trenes y albergues. También prefieren la ropa sucia, que la limpia.



Viven más de lo que crees



Las hembras dejan aproximadamente 300 huevos en su vida, y los huevos eclosionan en aproximadamente 10 días. Su duración varía de 6 a 24 meses y las chinches adultas pueden durar hasta un año sin alimentación. Sólo se necesitan unas cuantas chinches para crear una infestación de pesadilla.



Busca piquetes, no chinches



Gracias a que las chinches se alimentan en la noche mientras duermes, posiblemente no veas al bicho a menos que lo busques. La primera señal de chinches serán los piquetes.



Las chinches pueden dejar diferentes tipos de piquetes alrededor del cuerpo; a veces incluso podrías notar algo de sangre en el centro de la lesión de la mordedura real. Dependiendo de tu reacción, los piquetes pueden extenderse de pequeñas bolitas a piquetes enormes, hasta ampollas.



Realmente no existe una forma de distinguir una mordida de chinche, siendo que casi todas presentan similitudes en la piel, pero algunos piquetes de chinches casi siempre vienen en grupos de 3. Se les llaman: “desayuno, comida y cena.”



También es posible que no toda la gente reaccione a las mordeduras. De hecho, si 2 personas comparten una cama infestada con chinches, es posible que sólo UNA de ellas presente piquetes.



Puedes prevenirlas



Cualquiera puede tener chinches. Y tenerlas no tiene nada qué ver con tu higiene personal o del hogar. Sin embargo, hay formas de prevenirlas.



Al viajar, coloca tu maleta en lugar alto, pues las chinches tienden a meterse a las maletas desde el sueño.



Si te vas a quedar en un hotel, checa las grietas en el colchón y cabecera.



Cuando regreses del viaje, checa tus maletas ANTES de llevarlas a casa.



Si notas señales de chinches, lava tu ropa con agua hirviendo y déjala secar bajo el sol



Evita comprar colchones y muebles de segunda mano.