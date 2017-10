Señales de que te estás enamorando

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Todo parece nuevo, realmente no sabes qué es el amor y tienes que esperar a ver quién dice “te amo” primero. Es lo mejor, en serio, y deberías disfrutar cada instante 😉



Hablan de lo que harán en un futuro, sin saber que ya están hablado de un futuro. No es raro que hablen del próximo concierto al que atenderán e unos 5 meses… o el viaje que quieren planear para el próximo springbreak. De hecho, están en TAL punto de enamoramiento, que sólo quieren pensar en el futuro.



Cuando dices “te extraño,” lo haces porque realmente lo extrañas, a pesar de que sólo ha pasado un dia sin verlo. Y no sólo es lindo, sino que en verdad lo sientes. Quisieras verlo todos los días, estar con él, besarlo y acurrucarse cada noche.



No recuerdas la última vez que pensaste en tu ex. Las cosas van TAN bien con tu nuevo galán, que los problemas del ayer prácticamente desaparecieron.



No te da miedo “asustarlo.” Estás tan cómoda con su presencia, que puedes llorar en frente de él, demostrarle que puedes comer kilos y kilos de chocolate sin vomitar, y ni siquiera te avergüenza contarle de tu loca colección de Barbies. Así de te segura te sientes a su lado.



Las cosas que odiabas antes, ya son divertidas si las haces a su lado. Subirse a la montaña rusa de taba muchísimo miedo, pero ahora te atreves porque, de repente, te volviste otra persona a su lado.



Antes ni quién te acercaba una hamburguesa, pero como es su comida favorita, ya te acostumbraste a su sabor.



Te sientes segura a su lado. Es difícil describir este sentimiento, pero es lo mejor del mundo. Es como si nada malo fuera a pasarte, sólo porque sabes que cualquier cosa podrías enfrentarla a su lado.



Cualquier cosa te recuerda a él. Ese perrito de la vecina te recuerda a él porque uno de sus perritos antiguos era de la misma raza. Cada que pasas a un McDonalds recuerdas su primer beso porque vieron la película de Eso esa misma cita.



Cualquier cosa es mejor a su lado. Odias que tu mamá te pida que vayas al mercado, pero si es una excusa para salir con él ¡hasta sales corriendo de casa!



Cuando está triste, tú también te sientes un poco triste. Sientes su dolor y él siente el tuyo. Tal vez no sea algo físico, pero esta persona se ha vuelto tan importante para ti, que en verdad quieres lo mejor para él.



Prefieres quedarte en casa con él sin hacer nada, que salir. Porque estando en casa pueden acurrucarse, abrazarse y besarse. ¿Por qué desperdiciar tiempo caminando si pueden estar en el sillón viéndose a los ojos como enamorados?



Quieres mostrarle todas tus cosas favoritas. Quieres que vea La Bella y la Bestia porque es tu película favorita. Que escuche la nueva canción de Taylor Swift porque la traes en la cabeza todo el tiempo. Que lea tus libros favoritos para que puedan platicar de ellos.