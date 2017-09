(Tomada de la Red)

Tener mascotas genera numerosos beneficios a los dueños de las mismas, pero un reciente estudio ha ido más allá y señala que dormir con nuestros animales es también bueno para los humanos.



La investigación llevada a cabo por la Clínica Mayo de Arizona ha revelado que permitir que los perros duerman en el dormitorio ayuda a sus dueños a tener una mejor noche de sueño. Los investigadores han analizado a 40 adultos que no sufrían ningún tipo de trastorno del sueño y a sus perros. Durante cinco meses han monitorizado su actividad y sus hábitos de sueño. Tras analizar los resultados, descubrieron que dormir en la misma habitación que los perros ayudaba a la gente a descansar mejor, independientemente de la raza o el tamaño del perro. Aquellas personas que dormían con sus mascotas encontraban más comodidad y una sensación de seguridad. Sin embargo los expertos señalan que lo mejor es dejarlos dormir al pie de la cama o en una almohada cercana, pero dejar que se metan debajo de las sábanas no es una buena idea pues los animales tienden a moverse mucho, lo que puede alterar el sueño de sus dueños, según recoge elmedio Metro. “Muchas personas cree que tener una mascota en el dormitorio no es bueno”, explica Lois Krahn, especialista en medicina del sueño de la Clínica Mayo de Arizona y autora del estudio. “Sin embargo, hemos averiguado que mucha gente encuentra consuelo y seguridad al dormir con sus mascotas“, añade. La relación entre las personas y sus mascotas ha cambiado con el tiempo, por lo que es probable que muchas personas duerman con sus animales en el dormitorio, explica la doctora Krah.



Fuente:http://adnsureste.info/mucha-gente-encuentra-consuelo-y-seguridad-al-dormir-con-sus-mascotas-estudio-1000-h/