Atacan parásitos a mascotas

(Tomada de la Red)

Las mascotas deben ser queridas y necesitan cuidados, sus dueños tienen que procurarles caricias, darles muestra de afecto, sin olvidar que perros y gatos no sólo transmiten cosas buenas como compañía, lealtad y protección a sus dueños.



La cuestión es que en cada abrazo a las fieles mascotas, estas pueden tener diferentes parásitos, como las garrapatas, que llegan a brincar a algún integrante de la familia.



Estos parásitos también hospedan bacterias que pueden traducirse, tarde o temprano, en lesiones o enfermedades de tipo hepático, respiratorio o renal.



Buena defensa.



Fausto Reyes Delgado, director médico del Hospital Veterinario UNAM-Banfield, tiene claro que es vital que los propietarios lleven a sus mascotas regularmente al veterinario.



Porque el de que sus perros o gatos están infestadas por pulgas, garrapatas, ácaros y protozoarios (parásitos microscópicos) puede propiciar una enfermedad en los humanos. El experto médico dice que uno de estos males es el “gusano del corazón”, cuyos síntomas son cardiacos y respiratorios, intolerancia al ejercicio y molestia al respirar.



Esto, alerta, es factor negativo para la calidad de vida de la mascota, si no se atiende a tiempo, puede ir más allá afectando la salud del dueño.



AMENAZA REAL DE CONTAGIO.



La forma de contagio de una enfermedad de animales a humanos inicia con el contacto entre las especies sin cuidado de higiene y prevención.



Los niños son particularmente “blanco fácil” de los parásitos en sus juegos y cercanía con perros o gatos, dice.



Se da también la migración de pulgas, piojos, ácaros y garrapatas.



La recomendación más efectiva (y sencilla) es la limpieza de manos después de jugar con las mascotas.



De males a males.



La rabia es la enfermedad transmisible de los animales al hombre más grave.



En 2016 se aplicaron unos 15 millones de dosis antirrábicas a perros y gatos como medida preventiva.



Pero hay muchos otros males de los animales que pueden transmitir al hombre si no hay una higiene deficiente.



La tarea de mantener saludable a la mascota es clave.



La salud de los humanos es cosa del médico familiar o general y el encargado de la revisión primaria de un animal es el médico veterinario.



Esta es la manera adecuada para determinar si es necesario realizar pruebas especiales para un adecuado diagnóstico de un eventual riesgo sanitario para los dueños de las mascotas.



Fuente:http://www.elgrafico.mx/especiales/vida/09-08-2017/atacan-parasitos-mascotas