La adopción de mascotas ha disminuido en Saltillo. Cada vez son menos las personas que desean rescatar a un perro o gato, que son entregados por asociaciones en beneficio de los animales, quienes tienen que costear gastos de estas mascotas abandonadas.



Patricia López de Fundación Louigy A.C., señaló que actualmente cuentan con 59 perros y cinco gatos para dar en adopción, sin embargo es difícil poder colocarlos con personas que les den un hogar, debido a que son pocos quienes desean adoptar.



“En este 2017 ha bajado mucho las adopciones, a veces la gente no quiere responsabilidad, hay muchos animales en situación de calle, la idea es no tener un solo perro en resguardo, que no haya a quien rescatar”, comentó.



Señaló que para evitar tener a tantos animales en resguardo, se está trabajando en campañas de esterilización, ya sean gratuitas o a bajo costo, además de que el Gobierno del Estado pondrá a disposición unidades móviles para llegar a más lugares con estas campañas, y evitar la proliferación de animales en la calle.



Fuente:http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/no-quieren-dar-hogar-a-mascotas