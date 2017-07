Conoce los cinco destinos más pacíficos del mundo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Lejos de las tensiones políticas internacionales y del terrorismo, algunos países siguen siendo islas de paz y se convierten en las nuevas mecas de los viajeros.De acuerdo al estudio anual de la Universidad de Sydney, Australia, el Global Peace Index (GPI) que mide el índice de paz global, asegura que el mundo se ha vuelto más pacífico.La investigación se enfoca en la disminución o aumento de militarización, el impacto de la violencia en la economía y los conflictos domésticos e internos.Aquí te dejamos 5 de los destinos más pacíficos del mundo:1. Islandia, el más pacífico Encabeza desde 2008 la lista de los países más pacíficos del mundo. El pequeño país escandinavo protagoniza un éxito sin precedentes en la novela negra, pero su realidad es muy distinta a la ficción: no hay casi crímenes, la delincuencia es escasa y la seguridad prácticamente absoluta. Por eso ha tenido un boom turístico. Tanto que algunos islandeses quieren frenar la llegada de viajeros: este año recibirán 2,3 millones de turistas, en un país de solo 330 mil habitantes.2. Nueva Zelanda, ¡Cuidado al manejar! Es el segundo país más seguro de acuerdo a esta medición. Ahí el principal peligro podría ser una erupción volcánica, lo que representa un riesgo muy controlado. Cuidado con el tráfico: en Nueva Zelanda se maneja a la izquierda.Hay pocas autopistas y las rutas tienen muchas curvas por el relieve accidentado del país. Se recomienda prudencia para quienes se animan a alquilar autos y circular por su cuenta. Para los que no, hay muchas opciones distintas para moverse, desde sobrevuelos de fuentes geotermales en helicóptero, trenes históricos y pistas de mountain bike por la estepa del Otago.3. Portugal, el niño bien de Europa El pequeño vecino de España es como una isla de seguridad y paz en medio de una Europa convulsionada. La amabilidad de los portugueses sobresale, así como su habilidad con los idiomas, sea el inglés, el español o el francés. Portugal se está convirtiendo en el nuevo destino soleado de moda para los europeos del norte.En 2018 tendrá el anfitrión de el Concurso Eurovisión de la Canción, que además de recibir visitantes para los shows de promocionará en la televisión.4. Bután, el pequeño reino de la felicidad El pequeño reino de Bután, en el corazón del Himalaya, decidió hace muchos años medir la felicidad de sus ciudadanos con la llamada Felicidad Nacional Bruta, que reconoce las necesidades materiales, espirituales y físicas de cada persona y se concibe de manera sostenible para el bienestar de las personas. La pequeña nación budista tiene unos 700 mil habitantes cuya vida está regida por tradiciones ancestrales.Este lugar es muy atractivo para los viajeros, pero no es tan fácil ingresar y sobre todo permanecer. Se autorizan solo 100 mil visitas por año. Este privilegio sale muy caro: las autoridades esperan que cada turista gaste un promedio de 250 dólares por día y por persona. se llega muy rápidamente a esta suma. El país ocupa el número 13 en el ranking.5. Suiza, entre las naciones más ricas Además de ser una de las naciones más ricas e innovadoras , es una de las más seguras del mundo, posicionándose en el puesto número 9.Las autoridades de promoción turística desarrollaron hace un par de años una iniciativa inédita: se trata del Grand Tour de Suiza, un único circuito para dar la vuelta al país y conocerlo de punta a punta, sea por cuenta propia, en auto, o utilizando los transportes públicos (el tren, el bus postal, el funicular, el teleférico o el barco). Se hace uso de guías y mapas que señalan la ruta a seguir.El ranking de los destinos más pacíficos del mundo es el siguiente:1. Islandia2. Nueva Zelanda3. Portugal4. Austria5. Dinamarca6. República Checa7. Eslovenia8. Canadá9. Suiza10. IrlandaMéxico se encuentra en la posición número 142, de 163 países en la lista.