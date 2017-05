Dermatitis en los perros

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Gracias al uso de la microscopia óptica, puedo observar el cerumen extraído desde los conductos auditivos y en muchos casos, he encontrado ácaros con forma de pequeños cangrejos, caminando rápidamente y escondiéndose de la luz.



A esta enfermedad se le denomina Otoacariasis, o ácaros en las orejas, cuyo agente causal es el ácaro Otodectes cynotis. Este parásito del conducto auditivo es muy común entre los cachorros y puede ser el agente que induce a la formación de otitis crónicas donde los tratamientos resultan inefectivos, porque, es la puerta de entrada para el desarrollo de bacterias, que pueden generar intenso daño e inflamación y como broche de oro, la contaminación con una levadura que perpetúa la otitis y el prurito llamada Malasezia pachydermatis.



Uno tiende a pensar que son los perros mestizos y callejeros los que sufren esta enfermedad, pero al igual como pasa con la sarna y los piojos en los niños, ataca sin distinción de raza o condición económica. Se supone que al comprar un cachorro de raza en un criadero establecido, debería venir libre de ectoparásitos, sin embargo, actualmente la mayor cantidad de pacientes en que detecto este agente son perros de buen linaje, ¿Por qué? Porque no se ven y son altamente contagiosos, lo único que debería llamarnos la atención como dueño de la mascota, es que el cachorro se rasca las orejas, incluso deja de jugar o interrumpe su siesta por este motivo.



El otodectes puede eventualmente desarrollarse fuera de los conductos auditivos, especialmente en las zonas de la piel donde existe contacto con las orejas, como las manos (cuando se rascan), o sobre la cola (cuando se enrollan para dormir). Puede existir el contagio entre gatos y perros, muchos gatos tienen depilado el cráneo en la base de las orejas, porque continuamente se rascan producto de la infección. No es raro encontrar en la misma casa a todas las mascotas (perros y gatos) contagiados, aunque sean adultos.



En el caso de los adultos, debemos sospechar de este ácaro, cuando las otitis son recurrentes, a pesar que existen múltiples causas para la otitis, este agente debe descartarse en un buen examen auditivo.



Hoy existen excelentes productos para el tratamiento, que rápidamente, controlan la reproducción y eliminan a los ácaros. Es recomendable iniciar el tratamiento, con un aseo otico profundo, bajo anestesia general, para eliminar el cerumen contaminado. Es necesaria la supervisión del médico veterinario porque en muchos casos la otitis se agrava con otros agentes. Existen medicamentos de uso tópico (se colocan sobre la piel), que eliminan al parasito y otros son de uso local (en los conductos auditivos), que ayudan a desinflamar y controlar la infección secundaria. Hay que hacer limpieza de la cama, caniles y ambiente, no toleran la luz, así que el sol los mata. Si el gato de la casa es callejero, trate de castrarlo, porque aparte de los ácaros transporta pulgas.



Si después de leer este articulo, le pican los oídos… ¡es sugestión! , no es contagioso para las personas.









Dr. Gastón Escalona Neira



Médico Veterinario, Diplomado en Medicina de Pequeños Animales Univ. de Chile.



FUENTE: https://www.clubmascotas.cl/1790/